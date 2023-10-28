"Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37). У проигравших отличился Мохамед Конате (24). Кассьерра забил 10-й мяч в текущем сезоне РПЛ и является лучшим бомбардиром чемпионата.

Главным арбитром матча был Сергей Карасев. Для него эта игра стала 250-й в чемпионатах России в этом статусе.

"Зенит" одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 12 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", "Ахмат" примет воронежский "Факел". Встречи пройдут 4 ноября.