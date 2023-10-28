28 октября, 17:58
Футбол в России

"Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

Полузащитник "Ахмата" Евгений Харин и защитник "Зенита" Дуглас Сантос. Петр Ковалев/ ТАСС
Полузащитник "Ахмата" Евгений Харин и защитник "Зенита" Дуглас Сантос
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37). У проигравших отличился Мохамед Конате (24). Кассьерра забил 10-й мяч в текущем сезоне РПЛ и является лучшим бомбардиром чемпионата.

Главным арбитром матча был Сергей Карасев. Для него эта игра стала 250-й в чемпионатах России в этом статусе.

"Зенит" одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 12 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", "Ахмат" примет воронежский "Факел". Встречи пройдут 4 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

12

8

4

0

28

21

7

14

2

"Зенит"

13

8

2

3

26

27

13

14

3

"Крылья Советов"

13

6

4

3

22

27

18

9

4

"Спартак"

13

6

2

5

20

18

20

-2

5

"Локомотив"

13

5

5

3

20

18

17

1

6

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

7

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

8

"Пари НН"

12

5

2

5

17

11

11

0

9

"Ростов"

13

4

4

5

16

21

24

-3

10

"Урал"

12

4

4

4

16

13

18

-5

11

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

12

"Факел"

13

4

3

6

15

11

15

-4

13

"Ахмат"

13

3

3

7

12

13

17

-4

14

"Оренбург"

13

3

3

7

12

15

21

-6

15

"Балтика"

13

3

3

8

11

12

19

-7

16

"Сочи"

12

3

0

9

9

13

19

-6

  

Теги:
Российский футбол
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