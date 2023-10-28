"Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.
В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Сергеев (32-я минута) и Матео Кассьерра (37). У проигравших отличился Мохамед Конате (24). Кассьерра забил 10-й мяч в текущем сезоне РПЛ и является лучшим бомбардиром чемпионата.
Главным арбитром матча был Сергей Карасев. Для него эта игра стала 250-й в чемпионатах России в этом статусе.
"Зенит" одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 12 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", "Ахмат" примет воронежский "Факел". Встречи пройдут 4 ноября.
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Зенит"
13
8
2
3
26
27
13
14
3
"Крылья Советов"
13
6
4
3
22
27
18
9
4
"Спартак"
13
6
2
5
20
18
20
-2
5
"Локомотив"
13
5
5
3
20
18
17
1
6
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
7
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
8
"Пари НН"
12
5
2
5
17
11
11
0
9
"Ростов"
13
4
4
5
16
21
24
-3
10
"Урал"
12
4
4
4
16
13
18
-5
11
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
12
"Факел"
13
4
3
6
15
11
15
-4
13
"Ахмат"
13
3
3
7
12
13
17
-4
14
"Оренбург"
13
3
3
7
12
15
21
-6
15
"Балтика"
13
3
3
8
11
12
19
-7
16
"Сочи"
12
3
0
9
9
13
19
-6