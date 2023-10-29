Сборная ЮАР во второй раз подряд выиграла Кубок мира по регби

В финале африканская команда победила новозеландцев

ТАСС, 29 октября. Сборная ЮАР со счетом 12:11 обыграла команду Новой Зеландии в финальном матче Кубка мира по регби и во второй раз подряд стала победителем турнира. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

За грубое нарушение правил на 27-й минуте до конца матча с поля был удален капитан сборной Новой Зеландии Сэмюэл Кейн. Он стал первым в истории игроком, получившим красную карточку в финале Кубка мира.

В матче за третье место в пятницу сборная Англии со счетом 26:23 обыграла команду Аргентины.

Сборная ЮАР выиграла Кубок мира в четвертый раз и стала рекордсменом по количеству трофеев. Трижды победу одерживали новозеландцы, два раза трофей выигрывали австралийцы, один раз - англичане. В финальном матче Кубка мира 2019 года сборная ЮАР переиграла команду Англии со счетом 32:12. Сборная России играла на Кубке мира дважды (2011, 2019) и проиграла все восемь матчей.

Кубок мира по регби проводится раз в четыре года, первый турнир состоялся в 1987 году. Завершившийся турнир проходил на девяти стадионах Франции. Кубок мира 2027 года примет Австралия.