Боксер Фьюри назвал бой с Нганну самым тяжелым для себя за последние десять лет

Британец победил бывшего чемпиона UFC раздельным решением судей

ТАСС, 29 октября. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри назвал поединок с бывшим обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) французом Фрэнсисом Нганну самым тяжелым для себя за последение десять лет. Такое мнение он высказал британскому телеканалу TNT Sports после поединка.

Десятираундовый рейтинговый боксерский поединок, прошедший в Эр-Рияде, завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Фьюри - 95:94, 96:93, один посчитал, что выиграл Нганну, - 95:94.

"Этого точно не было в сценарии, - отметил Фьюри. - Фрэнсис просто адский боец, неудобный, с сильным ударом. Он не шел вперед, а отходил назад и ждал меня. Нганну устроил мне, наверное, самый тяжелый поединок за последние десять лет".

В третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне. "Мне попали по затылку. Я не был потрясен, встал и продолжил бой", - сказал британец.

Фьюри не стал комментировать работу судей, отдавших ему победу раздельным решением: "Не знаю, насколько близким был поединок, но я одержал победу. Вы все видели, ринг все показал. Все по-честному, Фрэнсис нанес мне рассечения на голове. Хороший получился бой. Сейчас поеду домой, у меня был трехмесячный тренировочный лагерь, и теперь хочу отдохнуть, а затем посмотрим, что будет дальше".

Фьюри без поражений

35-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья. Британец прервал серию из четырех досрочных побед. Фьюри трижды защищал титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям (Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации) владеет украинец Александр Усик. Поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 20 января 2024 года.

37-летний Нганну впервые выступил на профессиональном боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 17 побед и 3 поражения, в 2021 году он завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но затем покинул организацию и не проводил поединков.