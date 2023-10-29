Бой между боксерами Фьюри и Усиком может пройти в декабре в Саудовской Аравии

У организаторов пока нет уверенности по срокам в связи с рассечениями, полученными британцем в бою с Нганну

ТАСС, 29 октября. Поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе может пройти в Эр-Рияде в декабре. Об этом сообщил британский промоутер Фрэнк Уоррен, которого цитирует телерадиовещательная корпорация BBC.

В ночь на воскресенье по московскому времени Фьюри победил бывшего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Фрэнсиса Нганну в десятираундовом рейтинговом поеднинке в Эр-Рияде раздельным решением судей. Промоутером боя выступил Уоррен.

"Бой [между Фьюри и Усиком] может пройти в Саудовской Аравии в декабре, но пока нет уверенности по срокам. Все зависит от того, как быстро заживут рассечения на лице Фьюри", - сказал Уоррен.

Ранее Фьюри и Усик подписали контракт на поединок. 35-летний Фьюри владеет титулом чемпиона мира по Всемирного боксерского совета с 2020 года, трижды его защитив. В послужном списке британца 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям (Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации) владеет 36-летний Усик. В его активе 21 победа (14 нокаутом), ни одного поражения.