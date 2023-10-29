Бывший чемпион UFC Нганну заявил, что очень доволен боксерским боем с Фьюри

Француз уступил британцу раздельным решением судей

ТАСС, 29 октября. Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француз Фрэнсис Нганну очень доволен своим выступлением в поединке против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри. Такое мнение Нганну высказал британскому телеканалу TNT Sports после боя.

Десятираундовый рейтинговый боксерский поединок, прошедший в Эр-Рияде, завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Фьюри - 95:94, 96:93, один посчитал, что выиграл Нганну, - 95:94.

"Чувствую себя здорово, я очень доволен, - отметил Нганну. - Не все получилось, может, я и ранен, но могу огрызаться. Готов провести следующий поединок в любое время. Уверен, что стану сильнее. Это мой первый боксерский бой, я не оправдываюсь. Сначала очень нервничал, все-таки новый для меня вид спорта. Но теперь знаю, на что способен".

Нганну в 2021 году завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но затем покинул организацию и не проводил поединки. "Я долго восстанавливался, у меня была сложная операция, - сказал француз. - Тренировался к этому бою больше трех месяцев. Очень тяжело работал и показал все, на что способен. Теперь я готов ко всему".

37-летний Нганну впервые выступил на профессиональном боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 17 побед и 3 поражения. 35-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья. Британец трижды защищал титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде.