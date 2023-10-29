29 октября, 00:35
Бокс

Бывший чемпион UFC Нганну заявил, что очень доволен боксерским боем с Фьюри

Француз уступил британцу раздельным решением судей

ТАСС, 29 октября. Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француз Фрэнсис Нганну очень доволен своим выступлением в поединке против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри. Такое мнение Нганну высказал британскому телеканалу TNT Sports после боя.

Читайте также
Боксер Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Десятираундовый рейтинговый боксерский поединок, прошедший в Эр-Рияде, завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Фьюри - 95:94, 96:93, один посчитал, что выиграл Нганну, - 95:94.

"Чувствую себя здорово, я очень доволен, - отметил Нганну. - Не все получилось, может, я и ранен, но могу огрызаться. Готов провести следующий поединок в любое время. Уверен, что стану сильнее. Это мой первый боксерский бой, я не оправдываюсь. Сначала очень нервничал, все-таки новый для меня вид спорта. Но теперь знаю, на что способен".

Нганну в 2021 году завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но затем покинул организацию и не проводил поединки. "Я долго восстанавливался, у меня была сложная операция, - сказал француз. - Тренировался к этому бою больше трех месяцев. Очень тяжело работал и показал все, на что способен. Теперь я готов ко всему".

37-летний Нганну впервые выступил на профессиональном боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 17 побед и 3 поражения. 35-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья. Британец трижды защищал титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. 

Теги:
Фьюри, ТайсонБокс
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация