Морозова и Еременко снялись с произвольного танца на этапе Гран-при России

Дуэт не смог завершить утреннюю разминку

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Аннабель Морозова и Игорь Еременко по медицинским показаниям не примут участия в произвольном танце на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Ребята снялись по медицинским показаниям", - заявил собеседник агентства.

Ранее корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что дуэт не смог завершить утреннюю тренировку. Спортсмены вышли на лед, сделали несколько кругов. Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул площадку.

В субботу на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой. Позже тренер танцевального дуэта Морозовой и Еременко Анжелика Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной накладывали швы.

Морозова и Еременко занимали третье место после ритм-танца. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин. На втором месте располагаются Шанаева и Павел Дрозд. Произвольный танец спортсмены покажут позже в воскресенье.