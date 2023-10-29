29 октября, 05:52
Фигурное катание

Морозова и Еременко снялись с произвольного танца на этапе Гран-при России

Аннабель Морозова и Игорь Еременко . Софья Сандурская/ ТАСС
Аннабель Морозова и Игорь Еременко
© Софья Сандурская/ ТАСС

Дуэт не смог завершить утреннюю разминку

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Аннабель Морозова и Игорь Еременко по медицинским показаниям не примут участия в произвольном танце на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Ребята снялись по медицинским показаниям", - заявил собеседник агентства.

Ранее корреспондент ТАСС с места событий сообщил, что дуэт не смог завершить утреннюю тренировку. Спортсмены вышли на лед, сделали несколько кругов. Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул площадку.

В субботу на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой. Позже тренер танцевального дуэта Морозовой и Еременко Анжелика Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной накладывали швы.

Морозова и Еременко занимали третье место после ритм-танца. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин. На втором месте располагаются Шанаева и Павел Дрозд. Произвольный танец спортсмены покажут позже в воскресенье. 

  

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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