Ольховский: матч между теннисистами Медведевым и Синнером будет напряженным

Россиянин и итальянец встретятся в воскресенье встретятся в финале турнира в Австрии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером будет равным и напряженным. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, начало запланировано на 16:00 мск. В полуфинале итальянец обыграл россиянина Андрея Рублева.

"Очень интересный матч будет. Я думаю, что Медведев будет играть глубже против Синнера, чем Рублев, и по ритму Даниил будет менее удобным соперником. До этого все их матчи были напряженными, несмотря на то, что почти все они закончитесь победой Даниила Медведева. Думаю, и в этот раз будет равная, интересная игра", - сказал Ольховский.

Медведев является действующим победителем турнира в Вене, ранее ему ни разу не удавалось выиграть одни и те же соревнования ATP дважды. "Я не думаю, что это будет на него как-то давить. Это хороший турнир, но не самой большой категории, таких много. Он вполне заменяемый в том плане, что если его не защитить, то потом его можно достаточно быстро компенсировать. Вряд ли Даня будет на этом зацикливаться", - отметил Ольховский.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд в 2023 году превышает €2,4 млн. Из россиян соревнования также выигрывал Андрей Рублев (2020).