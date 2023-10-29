29 октября, 09:25
Фигурное катание

Фигуристы Грицаенко и Осокина рассказали, о чем их новая программа

Она посвящена роли женщины в мире мужчин

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, выступающие в соревнованиях спортивных пар, посвятили новую произвольную программу роли женщины в мире мужчин. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления на этапе Гран-при России в Красноярске.

Фигуристы завоевали серебряную медаль этапа, выиграли соревнования Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"В песне, под которую мы катаемся, говорится, что миром правят мужчины. Но в конце мы показываем, что женщины делают больше, и без их поддержки невозможно, - рассказал Грицаенко. - Что касается баллов, то что наработали, то и показали. Было видно, что я переживал, допустил ошибки, которых можно было легко избежать. В целом мне оценки больше понравились, чем наша программа".

"Иногда кажется, что все совершенно плохо, а на самом деле было хорошо, - отметила Осокина. - Будем выходить от старта к старту увереннее". 

Теги:
Фигурное катание
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