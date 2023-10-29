Фигуристка Фролова выиграла третий этап Гран-при России

Лидировавшая после короткой программы Мария Агаева заняла третье место

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Анна Фролова одержала победу на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

По сумме двух программ Фролова набрала 215,55 балла (70,75 за короткую + 144,80 за произвольную). Второй стала Вероника Яметова (211,29; 66,97 + 144,32). Лидировавшая после короткой программы Мария Агаева осталась третьей (208,91; 70,91 + 138). Аделия Петросян выиграла предыдущие два этапа Гран-при России и гарантировала себе место в финале серии. Агаева заняла третье место на втором этапе соревнований, Фролова была второй на первом этапе.

Позже в воскресенье дуэты выступят с произвольным танцем.

Другие этапы Гран-при примут Казань (11-12 ноября), Самара (18-19 ноября) и Москва (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.