Пивоваров заявил, что в "Динамо" будут бороться с тревожными концовками матчей

"Динамо" пропустило гол в матче чемпионата России с "Уралом" на пятой добавленной ко второму тайму минуте

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" систематически проводит тревожные концовки матчей, тренерский штаб будет работать над исправлением этой ситуации. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

29 октября "Динамо" дома со счетом 2:1 обыграло екатеринбургский "Урал" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" пропустило гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

"Хорошо, что выиграли, играли с преимуществом, забили красивые голы. Поздравляем Костю [Тюкавина], хорошо, что забил, давно не забивал, убежден, что гол поможет ему психологически. В конце матча есть некая тревожность, она случается у нас часто, систематически, но тренерский штаб обращает на это внимание, будет работать", - сказал Пивоваров.

"Динамо" поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 21 очко. В следующем туре бело-голубые 6 ноября на выезде сыграют с "Сочи".