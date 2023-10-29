Россияне завоевали пять золотых медалей в греко-римской борьбе на первенстве мира

В заключительный день турнира победы одержали Рахман Тавмурзаев и Магомед Муртазалиев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские борцы греко-римского стиля выиграли пять золотых медалей на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили в Тиране.

В заключительный день турнира победителями стали Рахман Тавмурзаев (весовая категория до 63 кг) и Магомед Муртазалиев (до 87 кг). Всего российские борцы греко-римского стиля завоевали 5 золотых и 2 бронзовые медали.

Ранее в вольной борьбе представители России выиграли 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В женской борьбе россиянки завоевали серебро и 2 бронзы. Суммарно по итогам чемпионата мира по спортивной борьбе у российских представителей 10 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе. Изначально соревнования должны были пройти в финском Тампере, однако турнир был перенесен из-за отказа властей страны выдавать визы россиянам.