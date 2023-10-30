51-летняя конькобежка Пехштайн вошла в состав сборной Германии на этапы Кубка мира

Спортсменка из Германии является пятикратной олимпийской чемпионкой

ТАСС, 30 октября. Клаудия Пехштайн вошла в состав сборной Германии на этапы Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2023/24. Об этом сообщила пресс-служба Германской ассоциации конькобежного спорта и шорт-трека.

Она вошла в список спортсменок, которые должны выступить на дистанции 5 000 метров.

Пехштайн 51 год, она является пятикратной победительницей Олимпийских игр. Также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Олимпиад. В активе спортсменки шесть золотых наград чемпионатов мира и три медали высшей пробы европейских первенств.

Первый этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 ноября в японском Обихиро. 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.