30 октября, 07:28
Зимние олимпийские виды спорта

51-летняя конькобежка Пехштайн вошла в состав сборной Германии на этапы Кубка мира

Клаудия Пехштайн. AP Photo/ Ashley Landis
Клаудия Пехштайн
© AP Photo/ Ashley Landis

Спортсменка из Германии является пятикратной олимпийской чемпионкой

ТАСС, 30 октября. Клаудия Пехштайн вошла в состав сборной Германии на этапы Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2023/24. Об этом сообщила пресс-служба Германской ассоциации конькобежного спорта и шорт-трека.

Она вошла в список спортсменок, которые должны выступить на дистанции 5 000 метров.

Пехштайн 51 год, она является пятикратной победительницей Олимпийских игр. Также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Олимпиад. В активе спортсменки шесть золотых наград чемпионатов мира и три медали высшей пробы европейских первенств.

Первый этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 ноября в японском Обихиро. 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация