В "Динамо" надеются, что гол в матче с "Уралом" вернет Тюкавину уверенность в своих силах

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 голевые передачи

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Гол нападающего "Динамо" Константина Тюкавина в ворота екатеринбургского "Урала" не является событием, в московском футбольном клубе надеются, что забитый мяч вернет форварду уверенность в своих силах. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

29 октября "Динамо" на своем поле обыграло "Урал" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Первый мяч за бело-голубых забил Тюкавин.

"То, что Костя забил гол, не может быть событием, это работа нападающего - забивать голы, - сказал Гафин. - То, что долгое время не забивал, - плохо, но в матче с "Уралом" получилось забить - это хорошо. Надеюсь, что это вернет ему уверенность в собственных силах, Костя продолжит делать то, что он хорошо умеет, - забивать голы. Мы находимся в переговорах по продлению контракта, стараемся сделать то, что должны, - продлить его контракт".

В последний раз в текущем сезоне Тюкавин забивал 6 августа 2023 года, когда дважды отличился в матче РПЛ с петербургским "Зенитом". Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с января 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 голевые передачи.