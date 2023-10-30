Сборная России по бодибилдингу на Кубке мира установила рекорд по завоеванным медалям

Россияне на соревнованиях завоевали 63 золотые, 61 серебряную и 52 бронзовых медалей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сборная России по бодибилдингу на Кубке мира в Бишкеке установила рекорд по количеству завоеванных медалей. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский.

Кубок мира проходил в Бишкеке с 27 по 30 октября. Российские спортсмены выступали на этом турнире под флагом и гимном своей страны. Сборная России завоевала 176 медалей, среди которых 63 золотых, 61 серебряная и 52 бронзовых.

"Только что завершился Кубок мира по бодибилдингу в Бишкеке, где сборная России в составе 200 спортсменов одержала уверенную общекомандную победу, - отметил Вишневский. - Наша страна не только представила самую многочисленную сборную в истории международных турниров по бодибилдингу, но и завоевала рекордное количество медалей. Напомню, что Международная федерация бодибилдинга (IFBB) основана в 1946 году. С того памятного года и по сей день наше последнее достижение не имеет аналогов".

"Наши парни и девушки доминировали практически во всех дисциплинах современного бодибилдинга, включая самые популярные: мужской бодибилдинг, бодифитнес и фитнес-бикини. Это абсолютный рекорд в истории нашего вида спорта. В фитнес-челлендже мы пока уступаем дружественной сборной Ирана, но для России данное направление пока новое. Мы методично его развиваем и планируем конкурировать в будущем на высшем уровне", - добавил президент федерации.

"Разумеется, та общественная поддержка, которая была оказана сборной после решения IFBB разрешить ей государственную символику, в том числе флаг и гимн Российской Федерации, на данном Кубке мира, послужила для нас дополнительной мотивацией для достижения результатов. Наши ребята по-настоящему соскучились по тому непередаваемому ощущению, когда на сцене тебя чествуют не только как лучшего спортсмена на турнире, но и как гражданина России. Реакция зрителей в зале подтверждает тот факт, что для любого спортсмена, человека и истинного гражданина своей страны данная составляющая спортивного мероприятия является определяющей. Мы гордимся нашими ребятами, нашей страной и благодарим всех за поддержку", - заключил Вишневский.