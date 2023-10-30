Чесноков считает, что теннисисту Медведеву нужно сменить тактику игры

Россиянин проигрывает много очков на приеме, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев на приеме подач стоит слишком далеко от корта, и соперники стали этим пользоваться, поэтому ему нужно задуматься о смене тактики. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

29 октября Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

"Мне кажется, что многие соперники стали пользоваться тем, что Медведев слишком далеко от корта стоит на приеме подач, они стали подавать уходящую подачу и после укорачивать или выходить к сетке. Даниил здорово бегает, многое достает, но даже те, кто редко используют укороченные в игре, стали часто их применять, потому что это работает. Мне кажется, Медведеву пора сменить тактику, он очень хорошо двигается по корту, запутывает в сети, как осьминог, но он много проигрывает очков на приеме", - сказал Чесноков.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.