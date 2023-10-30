Российских прыгунов на батуте лишили возможности поехать на Олимпиаду полным составом

Российские спортсмены пропустят чемпионат мира в Бирмингеме, на котором могли бы получить две квоты

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Недопуск на ноябрьский чемпионат мира в британском Бирмингеме лишил российских прыгунов на батуте возможности бороться за половину путевок на Игры-2024, после пропуска мирового первенства россияне могут претендовать на две олимпийские квоты из четырех. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет с 9 по 11 ноября, по итогам соревнований по восемь сильнейших спортсменов (не больше одного мужчины и одной женщины от одной страны) получат квоты на Олимпиаду в Париж. Российские и белорусские прыгуны на батуте до 1 января 2024 года отстранены от международных стартов и не смогут выступить на мировом первенстве.

"Я не скажу, что пропуск чемпионата мира очень критичен для нас в плане отбора на Олимпийские игры, - отметил Макаров. - Однако, не поехав в Бирмингем, мы лишаемся возможности поехать на Олимпиаду в полном составе (два мужчины и две женщины). В случае нашего допуска на международные старты с января 2024 года россияне получат возможность бороться на этапах Кубка мира только за две квоты (по одной - у мужчин и женщин)".

Отбор на олимпийский турнир прыгунов на батуте через этапы Кубка мира стартовал в начале 2023 года. В 2024 году состоятся два этапа - в нидерландском Алкмаре (13-14 марта) и болгарской Варне (27-28 апреля).

"Будут учитываться лучшие результаты с двух этапов Кубка мира. Следовательно, у российских спортсменов в случае допуска не будет права на ошибку. Мы должны выступить в Нидерландах и Болгарии очень хорошо, иначе останемся без олимпийских путевок", - заключил собеседник ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не может принять решение, будут ли россияне и белорусы допущены до Игр-2024. В середине октября в Индии проходила сессия МОК, на которой было объявлено, что ясность в вопросе участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде может наступить ближе к самим Играм, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.