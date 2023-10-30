Олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова похоронили на Троекуровском кладбище

Он умер 27 октября в возрасте 86 лет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Маматов умер 27 октября в возрасте 86 лет. Он был руководителем спортивной делегации сборной СССР на Олимпиаде в Калгари (1988), Объединенной команды на Играх в Альбервилле (1992), сборной России на Олимпиадах в Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002). Он был президентом Федерации биатлона СССР (1989-1992), почетным вице-президентом Союза биатлонистов России.

В период спортивной карьеры Маматов дважды становился олимпийским чемпионом, также в его активе четыре золотые медали чемпионатов мира. На Олимпийских играх 1984 года в Сараеве Маматов был тренером сборной СССР. Также он являлся заслуженным тренером СССР и почетным мастером спорта СССР, был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды - орденом Трудового Красного Знамени.