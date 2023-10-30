Вадим Козлов стал первым в истории тренером женского футбольного "Спартака"

О создании женского футбольного клуба было объявлено 14 октября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вадим Козлов назначен на пост главного тренера женского московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

О сроках контракта специалиста с командой не сообщается.

"Вадим Сергеевич - специалист с большим опытом работы в женском футболе и сильной методической базой, он умеет мотивировать, заряжать футболисток и добиваться результата. Характер, желание, целеустремленность - отличительные черты команд этого тренера. Вадим заслужил шанс проявить себя в таком большом клубе, мы были рады его предоставить. Благодаря амбициозности Вадима Сергеевича красно-белые могут добиться больших результатов", - заявила директор "Спартака" Елена Терехова.

Козлову 33 года, ранее он тренировал женский московский клуб "Строгино". Под его руководством команда стала победителем Первой лиги в 2021 году.

Пресс-служба "Спартака" объявила о создании женского футбольного клуба 14 октября. Команда начнет выступления в женском чемпионате России с сезона-2024.