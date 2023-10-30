"Лада" обыграла "Адмирал" и сместила "Спартак" с первого места в общей таблице КХЛ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 обыграла владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Лада-Арене".
В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (27-я минута), Скотт Космачук (45) и Дмитрий Кугрышев (60). У проигравших отличился Антон Берлев (11).
Благодаря победе "Лада" вышла на первое место в общей таблице КХЛ. Тольяттинская команда в 27 матчах набрала 35 очков и опередила московский "Спартак", который лидировал в КХЛ с 34 очками после 24 встреч. Московское "Динамо" может сравняться с "Ладой" по очкам, если 30 октября обыграет "Сочи", однако бело-голубые будут уступать по дополнительным показателям.
"Адмирал" занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции с 15 очками после 22 встреч. Следующую игру владивостокская команда проведет 1 ноября на выезде против челябинского "Трактора". "Лада" на следующий день примет череповецкую "Северсталь".
В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" на своем льду со счетом 3:2 после серии буллитов победила подмосковный "Витязь".
1
Спартак
24
15
1
0
0
2
6
89-66
34
2
Динамо М
23
11
4
1
1
0
6
69-54
33
3
Торпедо
24
14
1
0
1
1
7
72-55
32
4
Локомотив
23
14
1
0
1
0
7
62-45
31
5
ЦСКА
24
10
2
1
0
2
9
76-53
28
6
Сочи
22
10
1
1
0
1
9
65-78
25
7
Динамо Мн
21
7
3
1
1
2
7
63-54
25
8
СКА
22
12
0
0
0
0
10
63-48
24
9
Северсталь
22
8
0
1
2
2
9
75-69
22
10
Куньлунь РС
27
3
1
4
1
2
16
56-95
19
11
Витязь
25
3
2
2
1
2
15
46-90
17
1
Лада
27
13
1
1
0
5
7
67-60
35
2
Металлург
26
11
2
1
2
2
8
77-73
32
3
Ак Барс
23
10
5
0
0
2
6
72-55
32
4
Автомобилист
25
9
3
1
1
1
10
57-53
28
5
Трактор
25
9
3
1
0
2
10
60-57
28
6
Салават Юлаев
23
12
1
0
0
1
9
64-45
27
7
Авангард
23
8
4
0
0
3
8
59-63
27
8
Сибирь
24
7
2
3
2
1
9
57-70
27
9
Нефтехимик
23
7
2
1
2
3
8
56-74
25
10
Амур
23
8
0
1
4
2
8
51-61
24
11
Барыс
25
4
1
2
2
5
11
59-79
21
12
Адмирал
22
3
2
1
2
1
13
47-65
15