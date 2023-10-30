30 октября, 17:20
КХЛ

"Лада" обыграла "Адмирал" и сместила "Спартак" с первого места в общей таблице КХЛ

Тольяттинская команда победила в домашнем матче со счетом 3:1

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 обыграла владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Лада-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (27-я минута), Скотт Космачук (45) и Дмитрий Кугрышев (60). У проигравших отличился Антон Берлев (11).

Благодаря победе "Лада" вышла на первое место в общей таблице КХЛ. Тольяттинская команда в 27 матчах набрала 35 очков и опередила московский "Спартак", который лидировал в КХЛ с 34 очками после 24 встреч. Московское "Динамо" может сравняться с "Ладой" по очкам, если 30 октября обыграет "Сочи", однако бело-голубые будут уступать по дополнительным показателям.

"Адмирал" занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции с 15 очками после 22 встреч. Следующую игру владивостокская команда проведет 1 ноября на выезде против челябинского "Трактора". "Лада" на следующий день примет череповецкую "Северсталь".

В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" на своем льду со счетом 3:2 после серии буллитов победила подмосковный "Витязь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

24

15

1

0

0

2

6

89-66

34

2

Динамо М

23

11

4

1

1

0

6

69-54

33

3

Торпедо

24

14

1

0

1

1

7

72-55

32

4

Локомотив

23

14

1

0

1

0

7

62-45

31

5

ЦСКА

24

10

2

1

0

2

9

76-53

28

6

Сочи

22

10

1

1

0

1

9

65-78

25

7

Динамо Мн

21

7

3

1

1

2

7

63-54

25

8

СКА

22

12

0

0

0

0

10

63-48

24

9

Северсталь

22

8

0

1

2

2

9

75-69

22

10

Куньлунь РС

27

3

1

4

1

2

16

56-95

19

11

Витязь

25

3

2

2

1

2

15

46-90

17

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

27

13

1

1

0

5

7

67-60

35

2

Металлург

26

11

2

1

2

2

8

77-73

32

3

Ак Барс

23

10

5

0

0

2

6

72-55

32

4

Автомобилист

25

9

3

1

1

1

10

57-53

28

5

Трактор

25

9

3

1

0

2

10

60-57

28

6

Салават Юлаев

23

12

1

0

0

1

9

64-45

27

7

Авангард

23

8

4

0

0

3

8

59-63

27

8

Сибирь

24

7

2

3

2

1

9

57-70

27

9

Нефтехимик

23

7

2

1

2

3

8

56-74

25

10

Амур

23

8

0

1

4

2

8

51-61

24

11

Барыс

25

4

1

2

2

5

11

59-79

21

12

Адмирал

22

3

2

1

2

1

13

47-65

15

  

Теги:
КХЛ
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