"Лада" обыграла "Адмирал" и сместила "Спартак" с первого места в общей таблице КХЛ

Тольяттинская команда победила в домашнем матче со счетом 3:1

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 обыграла владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Лада-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (27-я минута), Скотт Космачук (45) и Дмитрий Кугрышев (60). У проигравших отличился Антон Берлев (11).

Благодаря победе "Лада" вышла на первое место в общей таблице КХЛ. Тольяттинская команда в 27 матчах набрала 35 очков и опередила московский "Спартак", который лидировал в КХЛ с 34 очками после 24 встреч. Московское "Динамо" может сравняться с "Ладой" по очкам, если 30 октября обыграет "Сочи", однако бело-голубые будут уступать по дополнительным показателям.

"Адмирал" занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции с 15 очками после 22 встреч. Следующую игру владивостокская команда проведет 1 ноября на выезде против челябинского "Трактора". "Лада" на следующий день примет череповецкую "Северсталь".

В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" на своем льду со счетом 3:2 после серии буллитов победила подмосковный "Витязь".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 24 15 1 0 0 2 6 89-66 34 2 Динамо М 23 11 4 1 1 0 6 69-54 33 3 Торпедо 24 14 1 0 1 1 7 72-55 32 4 Локомотив 23 14 1 0 1 0 7 62-45 31 5 ЦСКА 24 10 2 1 0 2 9 76-53 28 6 Сочи 22 10 1 1 0 1 9 65-78 25 7 Динамо Мн 21 7 3 1 1 2 7 63-54 25 8 СКА 22 12 0 0 0 0 10 63-48 24 9 Северсталь 22 8 0 1 2 2 9 75-69 22 10 Куньлунь РС 27 3 1 4 1 2 16 56-95 19 11 Витязь 25 3 2 2 1 2 15 46-90 17