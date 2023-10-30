Московское "Динамо" обыграло "Сочи" и одержало шестую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 30 октября. Московское "Динамо" на выезде со счетом 6:1 обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (27-я и 41-я минуты), Павел Кудрявцев (38), Эрик О'Делл (48), Андрей Миронов (55) и Илья Каблуков (58). У "Сочи" отличился Сергей Попов (32).
Нападающий "Динамо" Илья Каблуков провел 1000-й матч в чемпионатах России, лидером по этому показателю является Данис Зарипов (1 324 игры). Каблуков выступает за "Динамо" с 2022 года, ранее он был игроком московских ЦСКА (2004-2008) и "Спартака" (2009-2010), нижегородского "Торпедо" (2008-2009), подмосковного "Атланта" (2010-2014), петербургского СКА (2014-2020) и омского "Авангарда" (2020-2022). Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: два раза - в составе СКА (2015, 2017) и один раз - в составе "Авангарда" (2021). Вместе со сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане.
"Динамо" благодаря победе обошло "Спартак" и возглавило Западную конференцию с 35 очками после 24 игр. "Сочи" - шестой на Западе с 25 очками после 23 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом в Сочи 31 октября.
1
Динамо М
24
12
4
1
1
0
6
75-55
35
2
Спартак
24
15
1
0
0
2
6
89-66
34
3
Торпедо
24
14
1
0
1
1
7
72-55
32
4
Локомотив
23
14
1
0
1
0
7
62-45
31
5
ЦСКА
24
10
2
1
0
2
9
76-53
28
6
Сочи
23
10
1
1
0
1
10
66-84
25
7
Динамо Мн
21
7
3
1
1
2
7
63-54
25
8
СКА
22
12
0
0
0
0
10
63-48
24
9
Северсталь
22
8
0
1
2
2
9
75-69
22
10
Куньлунь РС
27
3
1
4
1
2
16
56-95
19
11
Витязь
25
3
2
2
1
2
15
46-90
17
1
Лада
27
13
1
1
0
5
7
67-60
35
2
Металлург
26
11
2
1
2
2
8
77-73
32
3
Ак Барс
23
10
5
0
0
2
6
72-55
32
4
Автомобилист
25
9
3
1
1
1
10
57-53
28
5
Трактор
25
9
3
1
0
2
10
60-57
28
6
Салават Юлаев
23
12
1
0
0
1
9
64-45
27
7
Авангард
23
8
4
0
0
3
8
59-63
27
8
Сибирь
24
7
2
3
2
1
9
57-70
27
9
Нефтехимик
23
7
2
1
2
3
8
56-74
25
10
Амур
23
8
0
1
4
2
8
51-61
24
11
Барыс
25
4
1
2
2
5
11
59-79
21
12
Адмирал
22
3
2
1
2
1
13
47-65
15