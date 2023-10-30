30 октября, 18:41
КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Сочи" и одержало шестую победу подряд в КХЛ

"Динамо" обошло "Спартак" и возглавило Западную конференцию

ТАСС, 30 октября. Московское "Динамо" на выезде со счетом 6:1 обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (27-я и 41-я минуты), Павел Кудрявцев (38), Эрик О'Делл (48), Андрей Миронов (55) и Илья Каблуков (58). У "Сочи" отличился Сергей Попов (32).

Нападающий "Динамо" Илья Каблуков провел 1000-й матч в чемпионатах России, лидером по этому показателю является Данис Зарипов (1 324 игры). Каблуков выступает за "Динамо" с 2022 года, ранее он был игроком московских ЦСКА (2004-2008) и "Спартака" (2009-2010), нижегородского "Торпедо" (2008-2009), подмосковного "Атланта" (2010-2014), петербургского СКА (2014-2020) и омского "Авангарда" (2020-2022). Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: два раза - в составе СКА (2015, 2017) и один раз - в составе "Авангарда" (2021). Вместе со сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане.

"Динамо" благодаря победе обошло "Спартак" и возглавило Западную конференцию с 35 очками после 24 игр. "Сочи" - шестой на Западе с 25 очками после 23 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом в Сочи 31 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

24

12

4

1

1

0

6

75-55

35

2

Спартак

24

15

1

0

0

2

6

89-66

34

3

Торпедо

24

14

1

0

1

1

7

72-55

32

4

Локомотив

23

14

1

0

1

0

7

62-45

31

5

ЦСКА

24

10

2

1

0

2

9

76-53

28

6

Сочи

23

10

1

1

0

1

10

66-84

25

7

Динамо Мн

21

7

3

1

1

2

7

63-54

25

8

СКА

22

12

0

0

0

0

10

63-48

24

9

Северсталь

22

8

0

1

2

2

9

75-69

22

10

Куньлунь РС

27

3

1

4

1

2

16

56-95

19

11

Витязь

25

3

2

2

1

2

15

46-90

17

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

27

13

1

1

0

5

7

67-60

35

2

Металлург

26

11

2

1

2

2

8

77-73

32

3

Ак Барс

23

10

5

0

0

2

6

72-55

32

4

Автомобилист

25

9

3

1

1

1

10

57-53

28

5

Трактор

25

9

3

1

0

2

10

60-57

28

6

Салават Юлаев

23

12

1

0

0

1

9

64-45

27

7

Авангард

23

8

4

0

0

3

8

59-63

27

8

Сибирь

24

7

2

3

2

1

9

57-70

27

9

Нефтехимик

23

7

2

1

2

3

8

56-74

25

10

Амур

23

8

0

1

4

2

8

51-61

24

11

Барыс

25

4

1

2

2

5

11

59-79

21

12

Адмирал

22

3

2

1

2

1

13

47-65

15

  

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КХЛ
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