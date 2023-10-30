Московское "Динамо" обыграло "Сочи" и одержало шестую победу подряд в КХЛ

"Динамо" обошло "Спартак" и возглавило Западную конференцию

ТАСС, 30 октября. Московское "Динамо" на выезде со счетом 6:1 обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (27-я и 41-я минуты), Павел Кудрявцев (38), Эрик О'Делл (48), Андрей Миронов (55) и Илья Каблуков (58). У "Сочи" отличился Сергей Попов (32).

Нападающий "Динамо" Илья Каблуков провел 1000-й матч в чемпионатах России, лидером по этому показателю является Данис Зарипов (1 324 игры). Каблуков выступает за "Динамо" с 2022 года, ранее он был игроком московских ЦСКА (2004-2008) и "Спартака" (2009-2010), нижегородского "Торпедо" (2008-2009), подмосковного "Атланта" (2010-2014), петербургского СКА (2014-2020) и омского "Авангарда" (2020-2022). Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: два раза - в составе СКА (2015, 2017) и один раз - в составе "Авангарда" (2021). Вместе со сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане.

"Динамо" благодаря победе обошло "Спартак" и возглавило Западную конференцию с 35 очками после 24 игр. "Сочи" - шестой на Западе с 25 очками после 23 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом в Сочи 31 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 24 12 4 1 1 0 6 75-55 35 2 Спартак 24 15 1 0 0 2 6 89-66 34 3 Торпедо 24 14 1 0 1 1 7 72-55 32 4 Локомотив 23 14 1 0 1 0 7 62-45 31 5 ЦСКА 24 10 2 1 0 2 9 76-53 28 6 Сочи 23 10 1 1 0 1 10 66-84 25 7 Динамо Мн 21 7 3 1 1 2 7 63-54 25 8 СКА 22 12 0 0 0 0 10 63-48 24 9 Северсталь 22 8 0 1 2 2 9 75-69 22 10 Куньлунь РС 27 3 1 4 1 2 16 56-95 19 11 Витязь 25 3 2 2 1 2 15 46-90 17