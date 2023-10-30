Англичанин Джуд Беллингем признан лучшим молодым футболистом по версии France Football

Ранее англичане не выигрывали "Копа трофи"

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Английский полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем выиграл "Копа трофи" - награду лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года по итогам сезона-2022/23 по версии журнала France Football. Церемония прошла в парижском театре "Шатле".

Беллингем также занял 18-е место в голосовании на "Золотой мяч", награду вручат в понедельник позднее. С сезона-2023/24 Беллингем представляет мадридский "Реал". В прошлом сезоне англичанин выступал за германскую "Боруссию" из Дортмунда. Полузащитник был удостоен награды лучшему игроку чемпионата Германии по итогам сезона-2022/23.

Полузащитник вошел в шорт-лист номинантов на награду в третий раз подряд. В 2021 году по итогам голосования он занял второе место, уступив испанскому полузащитнику "Барселоны" Педри, в 2022-м стал четвертым. Обладателем награды в прошлом году стал испанец Гави, также представлявший "Барселону". Ранее англичане не выигрывали "Копа трофи" - второе место, помимо Беллингема, занимал полузащитник Джейдон Санчо, который в сезоне-2022/23 также играл за дортмундскую "Боруссию".

Беллингему 20 лет, в сезоне-2022/23 он провел 42 матча за "Боруссию", забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Всего в составе команды он провел 132 матча в различных турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Вместе с клубом полузащитник победил в Кубке Германии в сезоне-2020/21. Англичанин является воспитанником "Бирмингема", он находился в системе клуба с семи лет. Беллингем дебютировал в матче за взрослую команду клуба в возрасте 16 лет и 38 дней, всего отыграл за нее 44 матча. В 2020 году хавбек покинул клуб, а "Бирмингем" вывел из обращения 22-й номер, под которым выступал футболист.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, стоимость трансфера игрока в "Реал" составила около €100 млн без учета бонусов. В нынешнем сезоне Беллингем вышел на поле в составе мадридского клуба в 13 матчах, записал на свой счет 13 голов и 3 результативные передачи. За сборную Англии футболист сыграл 27 матчей. С национальной командой в 2021 году он стал вице-чемпионом Европы.