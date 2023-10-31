Всемирная федерация карате запретила украинской делегации делать политические заявления

Украинская делегация выражала желания выступить с антироссийскими заявлениями перед началом чемпионата мира, рассказал Сергей Цой

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Всемирная федерация карате (WKF) запретила украинской делегации выступать с политическими заявлениями. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации карате России Сергей Цой.

"Перед началом чемпионата [мира] на конгрессе WKF украинская делегация выражала желание выступить с политическими антироссийскими заявлениями, - сказал Цой. - От имени Федерации карате России мы официально заявили, что считаем это недопустимым, а если все-таки украинцы получат трибуну, тогда будем резко им отвечать. К чести исполкома WKF он исключил возможность делать какие-либо любые политические заявления на конгрессе".

Чемпионат мира завершился 29 октября в Венгрии. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и завоевали одну бронзовую медаль. 24 октября прошел конгресс WKF.