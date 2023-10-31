Сергей Цой: российские каратисты не велись на провокации на чемпионате мира

На турнире в Будапеште российские атлеты завоевали одну бронзовую медаль

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены не поддавались на провокации во время чемпионата мира по карате благодаря своем характеру. Об этом ТАСС заявил президент Федерации карате России (ФКР) Сергей Цой.

"Мы привезли в Будапешт хорошую команду, молодую и очень перспективную, - сказал Цой. - Молодую - потому что от того состава, который выступал на чемпионате мира 2021 года в Дубае, в сборной осталось всего два человека, это Анна Чернышева и Юрик Оганнисян. И то они тогда только-только перешли из юниорского состава во взрослый. Перспективную - потому что у многих уже есть солидный боевой опыт, а главное, все спортсмены обладают отменным бойцовским характером и целеустремленностью".

"Конечно, на результатах выступлений в Будапеште сказалась проблема долгого неучастия наших атлетов в больших мировых турнирах. Нас очень долго не допускали до международных соревнований, напомню, что вопрос об участии спортсменов из России на этот чемпионат окончательно был решен буквально накануне турнира, в начале октября. Я уверен, что Анна Чернышева случайно осталась без медали, в третьей схватке она с разницей в один балл проиграла лидеру в этой весовой категории Анжелике Терлюге. А далее Терлюга не смогла пройти в финал, потому что итог ее боя с Ивет Горановой был опротестован болгарской федерацией. Терлюга проиграла, а Чернышева выпала из борьбы за бронзу", - добавил собеседник агентства.

Цой отметил, что хорошие шансы на медаль были у Эдуарда Гаспаряна. "Но только Эрнест Шарафутдинов вырвал у соперника победу. Так что для нас его бронза - с золотым отливом. Тем более что именно на Шарафутдинова были направлены основные нападки со стороны украинской "группы поддержки". Но у Эрнеста крепкий характер и сильная воля, он, как и вся наша команда, гордится российским гражданством и тем, что отслужил срочную службу в армии", - отметил президент ФКР.

Чемпионат мира завершился 29 октября в Венгрии. На нем российские спортсмены выступали в качестве нейтральных атлетов и завоевали одну бронзовую медаль.