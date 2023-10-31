Совет учредителей WADA обсудит статус соответствия РУСАДА 17 ноября

ТАСС, 31 октября. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит обновление статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу, WADA объявило о получении уведомления РУСАДА и заявило, что обратится в Спортивный арбитражный суд.
Ранее Логинова рассказала о трех претензиях WADA к антидопинговому законодательству РФ, которые необходимо устранить: несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанному во Всемирном антидопинговом кодексе; несоответствие определения "соревновательный период"; несоответствие в вопросе вывоза допинг-проб. 27 сентября гендиректор РУСАДА заявила, что несоответствия в антидопинговом законодательстве, на которые обращает внимание WADA, не успеют исправить до конца 2023 года.