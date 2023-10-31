"Зенит" занял первое место в группе C "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Команда сыграет в плей-офф "пути РПЛ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче заключительного тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Мяч на 87-й минуте забил Иван Сергеев.

"Зенит" набрал 14 очков и обеспечил себе первое место в группе C. В четвертьфинале "пути РПЛ" команда из Санкт-Петербурга встретится с одним из клубов, занявших вторые места на групповом этапе. Ранее первое место в группе D себе обеспечил московский "Спартак". "Крылья Советов" завершили групповой этап на четвертом месте (3 очка) и перед заключительным туром лишились шансов на продолжение борьбы в Кубке России.

По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе должны провести по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).