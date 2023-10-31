"Ак Барс" обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 31 октября. Казанский "Ак Барс" в гостях со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 476 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (4-я минута), Дмитрий Яшкин (27) и Дмитрий Кагарлицкий (31). У проигравших отличились Арсений Грицюк (11) и Василий Глотов (20).
"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 24 игр. СКА идет восьмым на Западе с 24 очками после 23 встреч. В следующем матче "Ак Барс" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 2 ноября, СКА в этот же день примет омский "Авангард".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома со счетом 3:2 обыграл нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду победил китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:0), "Металлург" в Магнитогорске переиграл казахстанский "Барыс" (3:2) и прервал серию из пяти поражений подряд. "Салават Юлаев" одержал домашнюю победу над хабаровским "Амуром" (4:1), череповецкая "Северсталь" на выезде обыграла минское "Динамо" (2:1).
1
Динамо М
25
13
4
1
1
0
6
80-57
37
2
Спартак
25
16
1
0
0
2
6
95-67
36
3
Торпедо
25
14
1
0
1
1
8
74-58
32
4
Локомотив
23
14
1
0
1
0
7
62-45
31
5
ЦСКА
24
10
2
1
0
2
9
76-53
28
6
Сочи
24
10
1
1
0
1
11
68-89
25
7
Динамо Мн
22
7
3
1
1
2
8
64-56
25
8
СКА
23
12
0
0
0
0
11
65-51
24
9
Северсталь
23
9
0
1
2
2
9
77-70
24
10
Куньлунь РС
28
3
1
4
1
2
17
56-98
19
11
Витязь
25
3
2
2
1
2
15
46-90
17
1
Лада
27
13
1
1
0
5
7
67-60
35
2
Металлург
27
12
2
1
2
2
8
80-75
34
3
Ак Барс
24
11
5
0
0
2
6
75-57
34
4
Автомобилист
26
10
3
1
1
1
10
60-53
30
5
Салават Юлаев
24
13
1
0
0
1
9
68-46
29
6
Авангард
24
9
4
0
0
3
8
62-65
29
7
Трактор
25
9
3
1
0
2
10
60-57
28
8
Сибирь
24
7
2
3
2
1
9
57-70
27
9
Нефтехимик
24
7
2
1
2
3
9
57-80
25
10
Амур
24
8
0
1
4
2
9
52-65
24
11
Барыс
26
4
1
2
2
5
12
61-82
21
12
Адмирал
22
3
2
1
2
1
13
47-65
15