"Ак Барс" обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 31 октября. Казанский "Ак Барс" в гостях со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 476 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (4-я минута), Дмитрий Яшкин (27) и Дмитрий Кагарлицкий (31). У проигравших отличились Арсений Грицюк (11) и Василий Глотов (20).

"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 24 игр. СКА идет восьмым на Западе с 24 очками после 23 встреч. В следующем матче "Ак Барс" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 2 ноября, СКА в этот же день примет омский "Авангард".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома со счетом 3:2 обыграл нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду победил китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:0), "Металлург" в Магнитогорске переиграл казахстанский "Барыс" (3:2) и прервал серию из пяти поражений подряд. "Салават Юлаев" одержал домашнюю победу над хабаровским "Амуром" (4:1), череповецкая "Северсталь" на выезде обыграла минское "Динамо" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 25 13 4 1 1 0 6 80-57 37 2 Спартак 25 16 1 0 0 2 6 95-67 36 3 Торпедо 25 14 1 0 1 1 8 74-58 32 4 Локомотив 23 14 1 0 1 0 7 62-45 31 5 ЦСКА 24 10 2 1 0 2 9 76-53 28 6 Сочи 24 10 1 1 0 1 11 68-89 25 7 Динамо Мн 22 7 3 1 1 2 8 64-56 25 8 СКА 23 12 0 0 0 0 11 65-51 24 9 Северсталь 23 9 0 1 2 2 9 77-70 24 10 Куньлунь РС 28 3 1 4 1 2 17 56-98 19 11 Витязь 25 3 2 2 1 2 15 46-90 17