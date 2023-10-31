31 октября, 18:57
КХЛ

"Ак Барс" обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 31 октября. Казанский "Ак Барс" в гостях со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 476 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (4-я минута), Дмитрий Яшкин (27) и Дмитрий Кагарлицкий (31). У проигравших отличились Арсений Грицюк (11) и Василий Глотов (20).

"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 24 игр. СКА идет восьмым на Западе с 24 очками после 23 встреч. В следующем матче "Ак Барс" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 2 ноября, СКА в этот же день примет омский "Авангард".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома со счетом 3:2 обыграл нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду победил китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:0), "Металлург" в Магнитогорске переиграл казахстанский "Барыс" (3:2) и прервал серию из пяти поражений подряд. "Салават Юлаев" одержал домашнюю победу над хабаровским "Амуром" (4:1), череповецкая "Северсталь" на выезде обыграла минское "Динамо" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

25

13

4

1

1

0

6

80-57

37

2

Спартак

25

16

1

0

0

2

6

95-67

36

3

Торпедо

25

14

1

0

1

1

8

74-58

32

4

Локомотив

23

14

1

0

1

0

7

62-45

31

5

ЦСКА

24

10

2

1

0

2

9

76-53

28

6

Сочи

24

10

1

1

0

1

11

68-89

25

7

Динамо Мн

22

7

3

1

1

2

8

64-56

25

8

СКА

23

12

0

0

0

0

11

65-51

24

9

Северсталь

23

9

0

1

2

2

9

77-70

24

10

Куньлунь РС

28

3

1

4

1

2

17

56-98

19

11

Витязь

25

3

2

2

1

2

15

46-90

17

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

27

13

1

1

0

5

7

67-60

35

2

Металлург

27

12

2

1

2

2

8

80-75

34

3

Ак Барс

24

11

5

0

0

2

6

75-57

34

4

Автомобилист

26

10

3

1

1

1

10

60-53

30

5

Салават Юлаев

24

13

1

0

0

1

9

68-46

29

6

Авангард

24

9

4

0

0

3

8

62-65

29

7

Трактор

25

9

3

1

0

2

10

60-57

28

8

Сибирь

24

7

2

3

2

1

9

57-70

27

9

Нефтехимик

24

7

2

1

2

3

9

57-80

25

10

Амур

24

8

0

1

4

2

9

52-65

24

11

Барыс

26

4

1

2

2

5

12

61-82

21

12

Адмирал

22

3

2

1

2

1

13

47-65

15

  

Теги:
КХЛ
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