Российские бойцы муай-тай выступят на чемпионате Европы в Турции

Спортивный директор федерации тайского бокса - муай-тай России отметила, что с участием спортсменов в турнире не должно быть никаких проблем

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы муай-тай будут допущены в нейтральном статусе до участия в декабрьском чемпионате Европы в Турции. Об этом сообщила ТАСС спортивный директор Спортивной федерации тайского бокса - муай-тай России Татьяна Ефимова.

"Спортсмены, которые выступали на Всемирных играх боевых искусств, теперь будут отдыхать, - сказала Ефимова. - А остальные члены сборной сейчас готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в декабре в Турции. Никаких проблем с нашим участием в этом турнире быть не должно".

Все три российских бойца муай-тай, выступавших в конце октября на Всемирных играх боевых искусств в Саудовской Аравии, завоевали на турнире медали. Золотые награды в Эр-Рияде выиграли Константин Шахтарин (весовая категория до 71 кг) и Гаджи Меджидов (до 91 кг), бронзу - Мария Климова (до 57 кг).

"На все спортивные мероприятия, которые проходят под эгидой международной федерации, нас допускают. Президент международной федерации придерживается принципа "спорт вне политики" и четко доносит его до остальных, поэтому никаких проблем с допуском и каких-то неспортивных историй у нас нет. Никто не снимается с соревнований, если на них заявлены россияне. Это показал и майский чемпионат мира, и завершившиеся на днях Игры, и проходившее недавно молодежное мировое первенство, в котором принимали участие спортсмены около 150 стран", - отметила собеседница ТАСС.

Чемпионат Европы по муай-тай пройдет в турецкой Анталье с 7 по 14 декабря. Россияне на всех турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации ассоциаций тайского бокса, вынуждены выступать в нейтральном статусе.