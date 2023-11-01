Поташев заявил, что российских бриджистов отстранили от турниров без официальных оснований

Президент Федерации спортивного бриджа России отметил, что нужно заниматься развитием вида спорта в России и пока не думать о международных стартах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские игроки в бридж лишены возможности выступать на чемпионатах мира и Европы, несмотря на то, что никаких официальных решений об отстранении международными федерациями принято не было. В беседе с ТАСС президент Федерации спортивного бриджа России Максим Поташев предположил, что недопуск игроков из России будет длиться еще около двух лет.

"Российские бриджисты сейчас находятся приблизительно в той же ситуации, как и их соотечественники из большинства других видов спорта, - сказал Поташев. - Нас не пускают на крупные международные соревнования уровня чемпионатов Европы и мира даже в нейтральном статусе. Единственные старты, куда могут ездить наши игроки, - это фестивальные турниры, которые проводятся в Египте и других дружественных странах. Но подавляющее большинство официальных соревнований для нас закрыты".

"Мы продолжаем общаться со Всемирной федерацией бриджа и Европейской лигой бриджа и четко понимаем, что у них, по крайней мере, в ближайший год нет никакого желания нас возвращать. Причем официальных запретительных решений в отношении нас не принято, просто руководства этих федераций неофициально придерживаются политики по отстранению россиян. Хотя Федерация спортивного бриджа России сохраняет членство как в международной, так и в европейской организациях. Но на ежегодные конгрессы или ассамблеи они нас тоже сейчас не приглашают", - добавил глава ФСБР.

Обладатель приза "Хрустальная сова" клуба "Что? Где? Когда?" 2022 затрудняется ответить на вопрос, когда российские бриджисты вновь получат право выступать на чемпионатах мира и Европы. "Этот вопрос лучше задать политологам, все взаимосвязано, и спорт находится в полной зависимости от общеполитической ситуации в мире. Но мой прогноз, что в ближайшие пару лет этого не случится. Поэтому я лично как президент общероссийской федерации призываю всех российских бриджистов сосредоточиться на внутренних соревнованиях", - сказал Поташев.

"Нужно заниматься развитием вида спорта у себя в стране и пока не думать о международных стартах. Турниров в России с каждым годом становится все больше, у нас очень плотный календарь соревнований, количество участников постоянно растет. Мы предлагали провести турнир по бриджу как в рамках Игр БРИКС, так в рамках и других проектов, которые сейчас рассматриваются. Обращались в китайскую федерацию бриджа с предложением провести совместный турнир, было также желание провести молодежные соревнования с участием спортсменов других стран, но никто из наших зарубежных коллег пока не проявил интереса к нашей инициативе", - сказал собеседник ТАСС.

Поташев сообщил, что спортивный бридж остается видом спорта, официально признанным Министерством спорта России. "Несколько лет назад наша федерация имела государственную аккредитацию, но теперь согласно новому закону о спорте для получения признания необходимо, чтобы было порядка 40 зарегистрированных региональных отделений. Мы работаем над популяризацией нашего вида спорта и рассчитываем, что через несколько лет сможем выполнить эти требования", - сказал глава федерации.

Российский бридж очень серьезно котируется в мире

"Чемпионат мира, который проводится один раз в два года, является для нас главным стартом, с такой же периодичностью проходит и чемпионат Европы. У нас были победы на обоих турнирах, поэтому российский бридж очень серьезно котируется в мире, так, в 2019 году в китайском Ухане проходил чемпионат мира в миксте, в котором победили российские спортсмены. В первую десятку сильнейших стран мира, считаю, мы продолжаем входить, несмотря на то, что по количеству занимающихся этим видом спорта Россия очень сильно уступает другим ведущим странам, таким как Польша, Италия, США, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Великобритания и Китай", - отметил Поташев.

"Есть сборная России по спортивному бриджу. Для того, чтобы отобраться на чемпионат мира, нужно перед этим хорошо выступить на чемпионате Европы. Перед континентальным первенством раньше мы проводили отборочный турнир, по итогам которого формировали национальную команду. Но в последние годы из-за пандемии и отстранения мы такой отбор не проводили", - добавил глава федерации.

Собеседник ТАСС отметил, бридж замечателен тем, что в этом виде спорта не существует возрастных ограничений. "Были спортсмены, которые играли за сборные своих стран в возрасте за 90 лет. Пожалуй, никакой другой вид спорта таким не может похвастаться. Преимущество бриджа в том, что в него можно играть всю жизнь", - подчеркнул Поташев.

"В последние годы мы уделяем очень много внимания развитию юниорского бриджа в России, количество молодых игроков в нашей стране за последние годы выросло примерно в 10 раз, в этом году у нас установлен рекорд по количеству участников юниорского чемпионата страны. Сейчас наша федерация самая молодая в Европе, у нас в национальном рейтинге 10% юниоров, такого и близко нет ни в одной другой стране. Мы проводим спортивные лагеря для молодежи, где происходит обучение бриджу, у наших молодых спортсменов тоже есть серьезные достижения, в их активе есть победы на европейских первенствах, медали мировых юниорских чемпионатов мира. Но сейчас, к сожалению, наши юниоры также не могут пока выступать на международных соревнованиях, хотя они могли там показать очень хорошие результаты", - подытожил президент федерации.

Бридж - карточная интеллектуальная командная или парная игра. Спортивный бридж является единственной из карточных игр, признанной Международным олимпийским комитетом в качестве вида спорта. По своей сложности и популярности бридж можно поставить в один ряд с такими интеллектуальными играми, как шахматы и го.