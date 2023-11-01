Обладатель Кубка Стэнли 2018 года хоккеист Бэкстрём приостановил карьеру

Нападающий Никлас Бэкстрём, выступающий в НХЛ за "Вашингтон", летом 2022 года перенес операцию

ТАСС, 1 ноября. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Никлас Бэкстрём объявил о приостановлении карьеры. Комментарий игрока приводит пресс-служба "Вашингтона".

В середине июня 2022 года Бэкстрём перенес операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть сезона-2022/23, проведя в регулярном чемпионате 39 игр из 82. В текущем сезоне швед сыграл в 8 встречах.

"Учитывая мою продолжающуюся травму, я решил приостановить карьеру. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, организацию и болельщиков за их непоколебимую поддержку на протяжении всего этого процесса. В настоящее время я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги", - сказал Бэкстрём.

Бэкстрёму 35 лет, он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2006 года под общим 4-м номером. За столичную команду выступает с 2007 года. В локаутный сезон-2012/13 швед выступал за московское "Динамо", которое по итогам чемпионата выиграло Кубок Гагарина.

Бэкстрём является серебряным призером Олимпиады в Сочи и двукратным чемпионом мира (2006, 2017). Начиная с 2007 года, Бэкстрём неизменно был одноклубником Александра Овечкина. В НХЛ шведский форвард провел 1 105 игр, в которых забросил 271 шайбу и сделал 762 результативные передачи.