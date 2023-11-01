Ольховский считает, что теннисист Медведев стал хуже играть затяжные матчи

Россиянин проиграл болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 7:6, 6:7

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев стал играть не так уверенно затяжные матчи, как раньше. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Медведев проиграл болгарину Григору Димитрову в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

"Димитров сыграл неплохо, а Медведев играл необычно, допускал обидные ошибки. После того как Медведев отыграл матчболы, я думал, что он сыграет так же цепко, как он это обычно делает. Димитров хороший матч провел, а Даня в таких затяжных матчах уже не так уверенно смотрится. Обидное поражение, но ничего критичного в нем нет", - сказал Ольховский.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира составляет €5,8 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Медведев (2020).