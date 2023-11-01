Футболист "Локомотива" Тикнизян рассказал, что не следит за своей результативностью

Наир Тикнизян отметился забитым мячом и результативной передачей в матче с казанским "Рубином"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян не следит за своими результативными действиями. Об этом игрок рассказал ТАСС.

В текущем сезоне Тикнизян забил 6 мячей в 18 матчах за "Локомотив" во всех турнирах. В матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с казанским "Рубином" (3:0) футболист отметился забитым мячом и результативной передачей.

"Вообще не слежу за своими голами и результативностью. Для меня важно, чтобы мы побеждали. Если бы я сегодня не забил, но мы выиграли, я бы не расстроился нисколько. Но так как я забил, я немного рад", - сказал Тикнизян.

"Локомотив" благодаря победе над "Рубином" гарантировал себе первое место в группе В. "Естественно, первое место в группе дает преимущество в плане жеребьевки. Мы очень рады, что нам удалось занять первое место, но сейчас мы будем концентрироваться на чемпионате, впереди у нас очень важная игра. Мы не в лучшем турнирном положении, будем это исправлять", - отметил Тикнизян.

Жеребьевка четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги" состоится 3 ноября.