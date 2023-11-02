Журова считает, что негатив к российским спортсменам появился из-за решений МОК

Олимпийская чемпионка убеждена, что шум вокруг российских спортсменов затих, если бы МОК дал адекватные рекомендации по допуску

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отношение в мире к российским спортсменам является негативным из-за действий Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК, - сказала Журова. - Я убеждена, что если бы МОК дал адекватные рекомендации, допустил бы российских спортсменов, то рано или поздно все бы успокоились. Как это произошло в теннисе. А сейчас везде начинается шум именно из-за их дискриминационных рекомендаций".

Перед матчем Лиги чемпионов по мини-футболу игроки украинского клуба "Хит" отказались пожимать руку российскому футболисту "Спортинга" Антону Соколову. Матч состоялся 25 октября и завершился со счетом 2:2.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.