Шипов: украинский шахматист Кузубов не поддался политическому давлению

Гроссмейстер отметил, что на украинских спортсменов идет огромное давление

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинский шахматист Юрий Кузубов повел себя как нормальный человек, когда пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву, и показал, что не поддается влиянию политики. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

1 ноября Кузубов и Артемьев пожали друг другу руки до и после партии в седьмом туре турнира Grand Swiss. Кузубов одержал победу белыми фигурами. Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами.

"Обсуждать надо не факт рукопожатия, а его отсутствия, как это было у Александры Горячкиной и Анны Музычук. Я уверен, что если бы не было камер, то они все жали бы друг другу руки и общались бы друг с другом нормально, по-человечески. Конечно, сейчас идет огромное давление на украинских спортсменов из-за политической ситуации, они боятся, что на родине на них косо посмотрят, но Юрий Кузубов повел себя как нормальный человек, не поддался давлению политики, он все сделал правильно. Рукопожатие - это рефлекс нормального спортсмена, воспитываемый в детстве, и я надеюсь, что Юрию ничего за это не будет на Украине", - сказал Шипов.

"Если говорить об их партии, то я до сих пор в шоке от нее. После титанических раздумий Владик сделал странную ошибку, из-за которой дальше можно было не играть. Артемьев обыграл себя сам, Кузубов ничего оригинального не сделал. У меня нет никакого рационального объяснения случившемуся", - добавил собеседник агентства.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.