Хоккеисты "Авангарда" впервые с 2018 года обыграли СКА в Санкт-Петербурге

ТАСС, 2 ноября. Омский "Авангард" со счетом 5:3 победил петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 12 406 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (11, 21, 27-я минуты), Рид Буше (18) и Иван Николишин (57). У проигравших отличились Степан Старков (8), Андрей Чивилев (55) и Арсений Грицюк (60). После четвертой пропущенной шайбы вратарь СКА Никита Серебряков был заменен, место в воротах занял голкипер Павел Мойсевич. Шарипзянов стал вторым защитником в истории "Авангарда", который забросил три шайбы в одном матче КХЛ, ранее это удавалось финну Ансси Салмеле в январе 2012 года в игре против казахстанского "Барыса".
"Авангард" обыграл СКА в гостевом матче КХЛ впервые за пять лет. В предыдущий раз омская команда смогла одолеть соперника на выезде 28 сентября 2018 года (3:2 после серии буллитов). После этого СКА трижды обыгрывал "Авангард" на своей площадке.
СКА потерпел третье поражение подряд, ранее команда в гостях уступила "Сочи" (4:5) и дома проиграла казанскому "Ак Барсу" (2:3). Петербургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и опустился ниже зоны плей-офф. На счету СКА 24 очка по итогам 24 встреч. В следующем матче команда 4 ноября на выезде встретится с подмосковным "Витязем".
"Авангард" располагается на пятой позиции в Восточной конференции с 31 очком после 25 игр. В следующем матче омский коллектив 4 ноября в гостях сыграет с "Сочи".
В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома победил "Ак Барс" (3:1), "Барыс" в гостях переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2 после серии буллитов), череповецкая "Северсталь" на выезде справилась с тольяттинской "Ладой" (4:1), нижнекамский "Нефтехимик" на своей площадке взял верх над новосибирской "Сибирью" (3:1), нижегородское "Торпедо" на выезде победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2 в овертайме), минское "Динамо" на чужом льду было сильнее ярославского "Локомотива" (2:1 в овертайме), "Сочи" дома уступил хабаровскому "Амуру" (1:3).
1
Динамо М
25
13
4
1
1
0
6
80-57
37
2
Спартак
26
16
1
0
0
2
7
95-70
36
3
Торпедо
26
14
2
0
1
1
8
77-60
34
4
Локомотив
24
14
1
0
1
1
7
63-47
32
5
ЦСКА
25
11
2
1
0
2
9
79-53
30
6
Динамо Мн
23
7
4
1
1
2
8
66-57
27
7
Северсталь
24
10
0
1
2
2
9
81-71
26
8
Сочи
25
10
1
1
0
1
12
69-92
25
9
СКА
24
12
0
0
0
0
12
68-56
24
10
Куньлунь РС
29
3
1
4
1
3
17
58-101
20
11
Витязь
25
3
2
2
1
2
15
46-90
17
1
Лада
28
13
1
1
0
5
8
68-64
35
2
Металлург
27
12
2
1
2
2
8
80-75
34
3
Ак Барс
25
11
5
0
0
2
7
76-60
34
4
Салават Юлаев
25
14
1
0
0
1
9
71-47
31
5
Авангард
25
10
4
0
0
3
8
67-68
31
6
Автомобилист
27
10
3
1
2
1
10
62-56
31
7
Трактор
26
9
4
1
0
2
10
63-59
30
8
Нефтехимик
25
8
2
1
2
3
9
60-81
27
9
Сибирь
25
7
2
3
2
1
10
58-73
27
10
Амур
25
9
0
1
4
2
9
55-66
26
11
Барыс
27
4
1
3
2
5
12
64-84
23
12
Адмирал
23
3
2
1
2
2
13
49-68
16