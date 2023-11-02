Хоккеисты "Авангарда" впервые с 2018 года обыграли СКА в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу омской команды

ТАСС, 2 ноября. Омский "Авангард" со счетом 5:3 победил петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 12 406 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (11, 21, 27-я минуты), Рид Буше (18) и Иван Николишин (57). У проигравших отличились Степан Старков (8), Андрей Чивилев (55) и Арсений Грицюк (60). После четвертой пропущенной шайбы вратарь СКА Никита Серебряков был заменен, место в воротах занял голкипер Павел Мойсевич. Шарипзянов стал вторым защитником в истории "Авангарда", который забросил три шайбы в одном матче КХЛ, ранее это удавалось финну Ансси Салмеле в январе 2012 года в игре против казахстанского "Барыса".

"Авангард" обыграл СКА в гостевом матче КХЛ впервые за пять лет. В предыдущий раз омская команда смогла одолеть соперника на выезде 28 сентября 2018 года (3:2 после серии буллитов). После этого СКА трижды обыгрывал "Авангард" на своей площадке.

СКА потерпел третье поражение подряд, ранее команда в гостях уступила "Сочи" (4:5) и дома проиграла казанскому "Ак Барсу" (2:3). Петербургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и опустился ниже зоны плей-офф. На счету СКА 24 очка по итогам 24 встреч. В следующем матче команда 4 ноября на выезде встретится с подмосковным "Витязем".

"Авангард" располагается на пятой позиции в Восточной конференции с 31 очком после 25 игр. В следующем матче омский коллектив 4 ноября в гостях сыграет с "Сочи".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома победил "Ак Барс" (3:1), "Барыс" в гостях переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2 после серии буллитов), череповецкая "Северсталь" на выезде справилась с тольяттинской "Ладой" (4:1), нижнекамский "Нефтехимик" на своей площадке взял верх над новосибирской "Сибирью" (3:1), нижегородское "Торпедо" на выезде победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2 в овертайме), минское "Динамо" на чужом льду было сильнее ярославского "Локомотива" (2:1 в овертайме), "Сочи" дома уступил хабаровскому "Амуру" (1:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 25 13 4 1 1 0 6 80-57 37 2 Спартак 26 16 1 0 0 2 7 95-70 36 3 Торпедо 26 14 2 0 1 1 8 77-60 34 4 Локомотив 24 14 1 0 1 1 7 63-47 32 5 ЦСКА 25 11 2 1 0 2 9 79-53 30 6 Динамо Мн 23 7 4 1 1 2 8 66-57 27 7 Северсталь 24 10 0 1 2 2 9 81-71 26 8 Сочи 25 10 1 1 0 1 12 69-92 25 9 СКА 24 12 0 0 0 0 12 68-56 24 10 Куньлунь РС 29 3 1 4 1 3 17 58-101 20 11 Витязь 25 3 2 2 1 2 15 46-90 17