2 ноября, 18:47,
обновлено 2 ноября, 19:07
КХЛ

Хоккеисты "Авангарда" впервые с 2018 года обыграли СКА в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу омской команды

ТАСС, 2 ноября. Омский "Авангард" со счетом 5:3 победил петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 12 406 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (11, 21, 27-я минуты), Рид Буше (18) и Иван Николишин (57). У проигравших отличились Степан Старков (8), Андрей Чивилев (55) и Арсений Грицюк (60). После четвертой пропущенной шайбы вратарь СКА Никита Серебряков был заменен, место в воротах занял голкипер Павел Мойсевич. Шарипзянов стал вторым защитником в истории "Авангарда", который забросил три шайбы в одном матче КХЛ, ранее это удавалось финну Ансси Салмеле в январе 2012 года в игре против казахстанского "Барыса".

"Авангард" обыграл СКА в гостевом матче КХЛ впервые за пять лет. В предыдущий раз омская команда смогла одолеть соперника на выезде 28 сентября 2018 года (3:2 после серии буллитов). После этого СКА трижды обыгрывал "Авангард" на своей площадке.

СКА потерпел третье поражение подряд, ранее команда в гостях уступила "Сочи" (4:5) и дома проиграла казанскому "Ак Барсу" (2:3). Петербургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и опустился ниже зоны плей-офф. На счету СКА 24 очка по итогам 24 встреч. В следующем матче команда 4 ноября на выезде встретится с подмосковным "Витязем".

"Авангард" располагается на пятой позиции в Восточной конференции с 31 очком после 25 игр. В следующем матче омский коллектив 4 ноября в гостях сыграет с "Сочи".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома победил "Ак Барс" (3:1), "Барыс" в гостях переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2 после серии буллитов), череповецкая "Северсталь" на выезде справилась с тольяттинской "Ладой" (4:1), нижнекамский "Нефтехимик" на своей площадке взял верх над новосибирской "Сибирью" (3:1), нижегородское "Торпедо" на выезде победило китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:2 в овертайме), минское "Динамо" на чужом льду было сильнее ярославского "Локомотива" (2:1 в овертайме), "Сочи" дома уступил хабаровскому "Амуру" (1:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

25

13

4

1

1

0

6

80-57

37

2

Спартак

26

16

1

0

0

2

7

95-70

36

3

Торпедо

26

14

2

0

1

1

8

77-60

34

4

Локомотив

24

14

1

0

1

1

7

63-47

32

5

ЦСКА

25

11

2

1

0

2

9

79-53

30

6

Динамо Мн

23

7

4

1

1

2

8

66-57

27

7

Северсталь

24

10

0

1

2

2

9

81-71

26

8

Сочи

25

10

1

1

0

1

12

69-92

25

9

СКА

24

12

0

0

0

0

12

68-56

24

10

Куньлунь РС

29

3

1

4

1

3

17

58-101

20

11

Витязь

25

3

2

2

1

2

15

46-90

17

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

28

13

1

1

0

5

8

68-64

35

2

Металлург

27

12

2

1

2

2

8

80-75

34

3

Ак Барс

25

11

5

0

0

2

7

76-60

34

4

Салават Юлаев

25

14

1

0

0

1

9

71-47

31

5

Авангард

25

10

4

0

0

3

8

67-68

31

6

Автомобилист

27

10

3

1

2

1

10

62-56

31

7

Трактор

26

9

4

1

0

2

10

63-59

30

8

Нефтехимик

25

8

2

1

2

3

9

60-81

27

9

Сибирь

25

7

2

3

2

1

10

58-73

27

10

Амур

25

9

0

1

4

2

9

55-66

26

11

Барыс

27

4

1

3

2

5

12

64-84

23

12

Адмирал

23

3

2

1

2

2

13

49-68

16

  

Теги:
КХЛ
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