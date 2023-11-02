ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл столичный "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 798 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Фатеев (23-я минута), Максим Соркин (27) и Константин Окулов (58). На последней минуте первого периода судьи после видеопросмотра по запросу тренеров ЦСКА отменили гол лучшего бомбардира нынешнего чемпионата, нападающего "Спартака" Николая Голдобина.

"Спартак" и ЦСКА в текущем регулярном чемпионате провели третью личную встречу. В первой игре победу в овертайме со счетом 3:2 одержали армейцы, второй матч остался за красно-белыми (5:3).

Хоккеисты "Спартака" впервые в текущем сезоне не забросили за матч ни одной шайбы. Вратарь ЦСКА Иван Федотов отразил 44 броска и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль". Нападающий армейцев Сергей Плотников провел 700-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

"Спартак" с 36 очками после 26 игр занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 30 очков в 25 играх и располагается на 5-й строчке.

В следующем матче "Спартак" 4 ноября примет нижегородское "Торпедо". ЦСКА 5 ноября дома сыграет с тольяттинской "Ладой".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 25 13 4 1 1 0 6 80-57 37 2 Спартак 26 16 1 0 0 2 7 95-70 36 3 Торпедо 26 14 2 0 1 1 8 77-60 34 4 Локомотив 24 14 1 0 1 1 7 63-47 32 5 ЦСКА 25 11 2 1 0 2 9 79-53 30 6 Динамо Мн 23 7 4 1 1 2 8 66-57 27 7 Северсталь 24 10 0 1 2 2 9 81-71 26 8 Сочи 25 10 1 1 0 1 12 69-92 25 9 СКА 24 12 0 0 0 0 12 68-56 24 10 Куньлунь РС 29 3 1 4 1 3 17 58-101 20 11 Витязь 25 3 2 2 1 2 15 46-90 17