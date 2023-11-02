2 ноября, 18:52,
обновлено 2 ноября, 18:57
КХЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл столичный "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 798 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Фатеев (23-я минута), Максим Соркин (27) и Константин Окулов (58). На последней минуте первого периода судьи после видеопросмотра по запросу тренеров ЦСКА отменили гол лучшего бомбардира нынешнего чемпионата, нападающего "Спартака" Николая Голдобина.

"Спартак" и ЦСКА в текущем регулярном чемпионате провели третью личную встречу. В первой игре победу в овертайме со счетом 3:2 одержали армейцы, второй матч остался за красно-белыми (5:3).

Хоккеисты "Спартака" впервые в текущем сезоне не забросили за матч ни одной шайбы. Вратарь ЦСКА Иван Федотов отразил 44 броска и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль". Нападающий армейцев Сергей Плотников провел 700-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

"Спартак" с 36 очками после 26 игр занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 30 очков в 25 играх и располагается на 5-й строчке.

В следующем матче "Спартак" 4 ноября примет нижегородское "Торпедо". ЦСКА 5 ноября дома сыграет с тольяттинской "Ладой".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

25

13

4

1

1

0

6

80-57

37

2

Спартак

26

16

1

0

0

2

7

95-70

36

3

Торпедо

26

14

2

0

1

1

8

77-60

34

4

Локомотив

24

14

1

0

1

1

7

63-47

32

5

ЦСКА

25

11

2

1

0

2

9

79-53

30

6

Динамо Мн

23

7

4

1

1

2

8

66-57

27

7

Северсталь

24

10

0

1

2

2

9

81-71

26

8

Сочи

25

10

1

1

0

1

12

69-92

25

9

СКА

24

12

0

0

0

0

12

68-56

24

10

Куньлунь РС

29

3

1

4

1

3

17

58-101

20

11

Витязь

25

3

2

2

1

2

15

46-90

17

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

28

13

1

1

0

5

8

68-64

35

2

Металлург

27

12

2

1

2

2

8

80-75

34

3

Ак Барс

25

11

5

0

0

2

7

76-60

34

4

Салават Юлаев

25

14

1

0

0

1

9

71-47

31

5

Авангард

25

10

4

0

0

3

8

67-68

31

6

Автомобилист

27

10

3

1

2

1

10

62-56

31

7

Трактор

26

9

4

1

0

2

10

63-59

30

8

Нефтехимик

25

8

2

1

2

3

9

60-81

27

9

Сибирь

25

7

2

3

2

1

10

58-73

27

10

Амур

25

9

0

1

4

2

9

55-66

26

11

Барыс

27

4

1

3

2

5

12

64-84

23

12

Адмирал

23

3

2

1

2

2

13

49-68

16

  

Теги:
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