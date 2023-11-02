ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл столичный "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 798 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Фатеев (23-я минута), Максим Соркин (27) и Константин Окулов (58). На последней минуте первого периода судьи после видеопросмотра по запросу тренеров ЦСКА отменили гол лучшего бомбардира нынешнего чемпионата, нападающего "Спартака" Николая Голдобина.
"Спартак" и ЦСКА в текущем регулярном чемпионате провели третью личную встречу. В первой игре победу в овертайме со счетом 3:2 одержали армейцы, второй матч остался за красно-белыми (5:3).
Хоккеисты "Спартака" впервые в текущем сезоне не забросили за матч ни одной шайбы. Вратарь ЦСКА Иван Федотов отразил 44 броска и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль". Нападающий армейцев Сергей Плотников провел 700-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
"Спартак" с 36 очками после 26 игр занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 30 очков в 25 играх и располагается на 5-й строчке.
В следующем матче "Спартак" 4 ноября примет нижегородское "Торпедо". ЦСКА 5 ноября дома сыграет с тольяттинской "Ладой".
1
Динамо М
25
13
4
1
1
0
6
80-57
37
2
Спартак
26
16
1
0
0
2
7
95-70
36
3
Торпедо
26
14
2
0
1
1
8
77-60
34
4
Локомотив
24
14
1
0
1
1
7
63-47
32
5
ЦСКА
25
11
2
1
0
2
9
79-53
30
6
Динамо Мн
23
7
4
1
1
2
8
66-57
27
7
Северсталь
24
10
0
1
2
2
9
81-71
26
8
Сочи
25
10
1
1
0
1
12
69-92
25
9
СКА
24
12
0
0
0
0
12
68-56
24
10
Куньлунь РС
29
3
1
4
1
3
17
58-101
20
11
Витязь
25
3
2
2
1
2
15
46-90
17
1
Лада
28
13
1
1
0
5
8
68-64
35
2
Металлург
27
12
2
1
2
2
8
80-75
34
3
Ак Барс
25
11
5
0
0
2
7
76-60
34
4
Салават Юлаев
25
14
1
0
0
1
9
71-47
31
5
Авангард
25
10
4
0
0
3
8
67-68
31
6
Автомобилист
27
10
3
1
2
1
10
62-56
31
7
Трактор
26
9
4
1
0
2
10
63-59
30
8
Нефтехимик
25
8
2
1
2
3
9
60-81
27
9
Сибирь
25
7
2
3
2
1
10
58-73
27
10
Амур
25
9
0
1
4
2
9
55-66
26
11
Барыс
27
4
1
3
2
5
12
64-84
23
12
Адмирал
23
3
2
1
2
2
13
49-68
16