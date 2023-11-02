"Динамо" обыграло "Пари НН" и вышло в плей-офф "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Московская команда заняла второе место в группе D, обойдя по дополнительным показателям "Краснодар"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:1 победил "Пари Нижний Новгород" в матче заключительного тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Константин Тюкавин (16-я минута) и Ярослав Гладышев (90+3). У проигравших гол забил Эдгар Севикян (13).

По итогам шести туров группового этапа "Динамо" набрало 11 очков и обошло "Краснодар" по дополнительным показателям, заняв второе место в турнирной таблице группы D. Команда вместе со столичным "Спартаком" продолжит выступление в плей-офф кубка страны в "пути РПЛ", "Краснодар" - в "пути регионов".

В другом матче игрового дня "Ростов" дома одолел екатеринбургский "Урал" (2:1) и обошел соперника в таблице группы B. Победителем квартета стал московский "Локомотив" с 13 очками, далее расположились "Ростов" (11), "Урал" (8) и казанский "Рубин" (4).

По итогам первой части Кубка России в плей-офф "пути РПЛ" вышли московские ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Динамо", петербургский "Зенит", "Ростов", калининградская "Балтика" и "Оренбург", в плей-офф "пути регионов" - "Краснодар", "Урал", "Сочи", грозненский "Ахмат", астраханский "Волгарь", "СКА-Хабаровск", подмосковные "Химки" и московская "Родина". Жеребьевка следующей стадии Кубка России пройдет 3 ноября.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого турнира армейцы обыграли "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).