3 ноября, 13:35,
обновлено 3 ноября, 14:13

В МИД РФ напомнили МОК об отсутствии термина "олимпийское перемирие" в его хартии

Здание МИД РФ. Сергей Бобылев/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Этот термин не может быть использован для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны, добавили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия рассматривает подход Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских атлетов как сегрегацию по национальному признаку, эта позиция должна быть пересмотрена в соответствии с международно-правовыми нормами спортивной сферы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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"Подход [Международного олимпийского] комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения", - указали в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия рассматривает комментарий пресс-службы Международного олимпийского комитета по поводу отстранения атлетов РФ от участия соревнованиях "как проявление дискриминации со стороны руководства МОК".

На Смоленской площади в этой связи напомнили, что термин "олимпийское перемирие" отсутствует в хартии комитета. "Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам - членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями", - указали в МИД России.

"Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживались буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе "спорт вне политики", - заключили в дипведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия против РФ и Белоруссии МОК "всячески пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию". "Стыдно. И, конечно, олимпийский комитет себя сильно дискредитировал. И не зря, я думаю, мы по инициативе президента [РФ Владимира Путина] организуем целый ряд спортивных мероприятий, которые будут по-настоящему международными, универсальными и уважающими те принципы, которые заключены в Олимпийской хартии, которые МОК грубо нарушает", - добавил он.

Об ограничениях МОК 

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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