Хоккейный клуб "Трактор" объявил о назначении Заварухина на пост главного тренера команды

С 4 октября специалист был исполняющим обязанности главного тренера команды из Челябинска

ТАСС, 3 ноября. Алексей Заварухин назначен на пост главного тренера челябинского хоккейного клуба "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

4 октября клуб объявил об уходе с поста главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Заварухин был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Заварухину 43 года, он входил в тренерский штаб Гатиятулина. Ранее он работал в тренерском штабе "Спартака", был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в сезоне-2022/23 сначала после отставки Бориса Миронова, а потом - после ухода Игоря Гришина.

3 ноября "Трактор" дома со счетом 6:1 разгромил владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. После 27 матчей команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками. В следующем матче "Трактор" 7 ноября на выезде сыграет с московским ЦСКА.