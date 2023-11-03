Мечтал играть на рояле, но стал великим фигуристом. Умер Олег Протопопов

Победитель Олимпийских игр в парном катании скончался на 92-м году жизни

ТАСС, 3 ноября. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов скончался в возрасте 91 года. Он завоевал золотые медали Игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968) в паре с Людмилой Белоусовой, также пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968).

Протопопов всего на шесть лет пережил свою жену и единственную партнершу на льду. После смерти супруги он хранил ее прах дома и продолжал говорить "мы", как будто она продолжала незримо присутствовать с ним рядом. Протопопов говорил: "Мне 85 лет, что тут можно сделать? Можно было кататься и прекрасно выступать, а так за три недели - и "привет с кисточкой". Всего рассказывать не буду, это очень длинная сага".

Эта сага, ставшая синонимом гармонии, любви и преданности друг другу, началась в 1954 году на ледовом пятачке размером 9 на 9 метров в парке имени Дзержинского в Марьиной роще. Моряк Балтийского флота Протопопов познакомился с инструктором юных фигуристов Белоусовой, и они сделали свою первую в жизни "ласточку".

В детстве Протопопов мечтал играть на рояле, но у него не оказалось слуха. Зато он отлично держался на коньках, точнее "гагах", на которых носился по улицам, прицепившись к машинам. Его первым тренером во Дворце пионеров стала Нина Леплинская, она же потом достала для него настоящие коньки в обмен на официальный отказ от "зацеперства". Они были малы Протопопову на два размера, пришлось разнашивать. А в 18 лет случилась армия и Балтийский флот. В 20 лет он снова вернулся на лед.

Белоусова начала серьезно тренироваться в 16 лет, и, если сегодня об этом рассказать кому-то из современных спортсменов, в это мало кто поверит. Она каталась в ботинках мамы, к которым были приклепаны ржавые коньки. Ботинки были велики - приходилось обматывать ноги газетами.

После встречи в 1954 году Белоусова и Протопопов вошли в свой первый международный сезон уже в 1958 году, испытав первый шок от чемпионата Европы в Братиславе и первенства мира в Париже. Туда они попали в качестве призеров чемпионата СССР. После выступления фигуристов за рубежом осталась лишь одна строка в газете: "Другая советская пара - Людмила Белоусова и Олег Протопопов - заняла 13-е место". Затем они стали тренироваться в "Локомотиве".

Две победы на Олимпийских играх

Главными соперниками Белоусовой и Протопопова тогда были Станислав и Нина Жук, которые к тому времени уже стали серебряными призерами чемпионата Европы. И чемпионат СССР Белоусова и Протопопов выиграли только в 1962 году, с восьмой попытки. А спустя два года стали первыми в истории отечественного парного катания олимпийскими чемпионами. Это случилось на Играх 1964 года в австрийском Инсбруке, хотя перед Олимпиадой фаворитами в борьбе за золотые медали считались Марика Килиус и Ганс-Юрген Боймлер из ФРГ. Тогда Белоусова и Протопопов начали счет золотым медалям российских пар, которые с тех пор побеждали на 12 Олимпиадах подряд.

И именно тогда, после Олимпиады-1964, на торжественной встрече с руководством СССР, Протопопов не побоялся попросить у Никиты Хрущева ледовую арену в Ленинграде, ведь к Олимпиаде они готовились на льду, залитом в церкви Успения Пресвятой Богородицы на набережной Лейтенанта Шмидта. Сейчас это, возможно, покажется дикостью, но после революции этим мало кого можно было удивить. Именно Протопопову и Белоусовой был вручен символический ключ от "Юбилейного", который был построен всего за 11 месяцев - первый камень заложили осенью 1966 года. В тот день им достался и еще один небольшой ключик - от их собственной раздевалки.

Спустя четыре года они снова взяли золото, но уже на Играх в Гренобле. Рассказывая, почему они так рвались на вторые Игры, Белоусова и Протопопов вспоминали: "Когда мы рассказываем о том, как выступали в Гренобле, мы думаем о всем пути познания спорта и искусства, думаем о том, что не было, пожалуй, ни одного дня, который бы мы растратили зря, не отдав хотя бы часть его достижению вначале еще неопределенной, а затем уже совершенно ясной цели. Мы хотели углубить связь спорта с искусством, хотели доказать, что фигурное катание ныне гораздо умнее, интереснее, богаче, чем это иногда кажется некоторым тренерам и спортсменам, что оно уже не имеет права жить по старым канонам, что, однажды пробудив ум и жажду познания, нельзя остановить процесс развития фигурного катания. Именно для этого мы и остались в спорте после Инсбрука, именно для этого мы и остались в спорте после победы в Гренобле". Но того выступления могло и не состояться, поскольку незадолго до Игр у Протопопова начались проблемы с камнями в почках. Резать он себя не дал, это ставило бы крест на их выступлении, поэтому гнал камни по старинке. Последний из них вышел в день короткой олимпийской программы. А в 1969 году Белоусову и Протопопова с пьедестала сместили ученики Станислава Жука - Ирина Роднина и Алексей Уланов, и в 1972 году они стали новыми олимпийскими чемпионами на Играх в японском Саппоро.

Переезд в Швейцарию

Закончив с большим спортом, Белоусова и Протопопов стали артистами Ленинградского балета на льду, в составе которого в 1977 году оказались на шоу в Нью-Йорке. По приезде в Москву они по закону были вынуждены сдать свои призовые - $10 тыс. наличными - в Госконцерт. А спустя два года во время гастролей в Швейцарии они решили попросить политического убежища, став "предателями", лишившись впоследствии всех регалий. Коллеги, конечно, задавались вопросами, чего им не хватало в СССР. А Белоусова и Протопопов стали жить в швейцарском Гриндельвальде, оставшись наедине друг с другом и с фигурным катанием. В городке-трехтысячнике был круглогодичный лед, где они могли позволить себе тренироваться каждый день.

Только спустя годы Протопопов расскажет, что ими руководило при принятии решения - они не хотели уйти в тираж, не хотели проводов на пенсию, ведь для них это казалось слишком рано. Но они начали чувствовать, как их буквально подталкивают в спину со льда. Протопопову было 47 лет, а "балетных" провожали уже в 37. Они стали жить в Гриндельвальде, хотя у Белоусовой дома осталась сестра, у Протопопова - мать, которая скончалась в 1992 году. На ее могилу он смог приехать лишь спустя 11 лет после ее кончины, в 2003 году. Детей у Белоусовой и Протопопова не было.

Они приезжали в Россию на Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Тогда они привезли в видеокассету с фильмом, который сняли на гонорар за три года работы в американском шоу. Специально для этого фильма они закупили оборудование, арендовали каток. Видеокамера была их спутником с самых молодых лет, в их архиве были съемки чуть ли не первых тренировок - они снимали друг друга, тренера тогда у них не было. В итоге создали фильм к 50-летию Протопопова, чтобы оставить что-то для следующих поколений. Для новых поколений фигуристов они оставили и элемент, который исполнили первыми, - "космическую спираль". Ее впоследствии включили в обязательную программу международных соревнований.

"Вы знаете, что в фигурном катании существуют так называемые "спирали смерти" - "тодесы": партнерша как бы висит надо льдом, опрокинувшись на спину, почти касаясь головой льда, и совершает при этом, удерживаемая партнером за руку, круги вокруг него. Вначале существовал лишь один "тодес", и исполняли его очень немногие. Партнерша скользила назад на наружном ребре конька. Но уже в начале шестидесятых годов этот "тодес" стали выполнять десятки пар. И тогда появилась у нас идея создать новый "тодес". Мы думали так: если есть "тодес" назад на внешнем ребре, то почему бы не сделать его и на внутреннем? Новый "тодес" был создан в 1966 году. В международной книге по фигурному катанию он называется "спиралью Протопоповых", а мы называем его "космической спиралью", - рассказывали Белоусова и Протопопов в мемуарах. Последнее их публичное выступление состоялось в 2016 году в США на "Балу чемпионов". На тот момент Белоусовой было 80 лет, а ее мужу - 84.

В 2022 году Протопопов попросил у России помощи в сохранении личного архива, который собирал более 60 лет. Также он выразил желание быть похороненным в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище вместе с прахом жены.