Матыцин: спорт воспитывает патриотизм и обеспечивает устойчивое развитие страны

В субботу на ВДНХ в Москве открылась выставка-форум "Россия"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спорт в России воспитывает патриотизм, формирует здоровый образ жизни и обеспечивает устойчивое развитие страны. Об этом журналистам на выставке-форуме "Россия" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я думаю, что очень важно показывать спорт как очень доступную безбарьерную среду, потому что спорт изначально предполагает объединение людей. Задача выставки - показать наше славное прошлое, наше настоящее непростое и, конечно, нашу уверенность в будущем. И это мы делаем не только с профессиональным сообществом, делаем это со всеми людьми, потому что считаем, повторяю, что спорт - это норма нашей жизни, воспитывает и патриотизм, и формирует здоровый образ жизни, комфортную социальную среду. Обеспечивает устойчивое развитие нашей страны", - сказал Матыцин.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве. Она продлится до 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.