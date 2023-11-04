Чернышенко и Матыцин открыли экспозицию "Спорт для каждого" на выставке-форуме "Россия"

В павильоне планируется проведение дней спортивных федераций, дней национальных видов спорта регионов России, трансляций различных спортивных соревнований, мастер-классов и тренировок от звезд спорта

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Олег Матыцин в одном из павильонов ВДНХ открыли экспозицию "Спорт для каждого" на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Огромная радость - видеть здесь такое количество посетителей, - сказал Чернышенко. - Я хотел бы, чтобы мы все поблагодарили наших чемпионов, потому что они являются ролевыми моделями и примером для детей. Только вместе мы можем сделать так, чтобы здоровье нашей нации было на таком уровне, чтобы помогало и экономике, и обороноспособности, и нашему суверенитету".

"Следующий год у нас - Год спорта, запланированы несколько крупных мероприятий - Игры БРИКС, Игры дружбы, "Игры будущего", "Дети Азии". Надеюсь, что наш спорт подтвердит, что мы открыты, что мы умеем создавать условия для проведения турниров", - добавил Матыцин.

В открытии также приняли участие олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Лилия Ахаимова, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, чемпион Европы по баскетболу 2007 года Алексей Саврасенко, трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко.

Чернышенко и Матыцин вместе с почетными гостями осмотрели выставочные стенды, посвященные деятельности Федерального медико-биологического агентства, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также международного мультиспортивного технологичного турнира "Игры будущего". В павильоне планируется проведение дней спортивных федераций, дней национальных видов спорта регионов России, трансляций различных спортивных соревнований, мастер-классов и тренировок от звезд спорта.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев.