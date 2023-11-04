Чернышенко: МОК использует Олимпийские игры как рычаг политической борьбы

Вице-премьер отметил, что в России пройдут соревнования, который базируется на принципах справедливости, открытой и честной борьбы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Олимпийские игры переживают кризис, так как Международный олимпийский комитет (МОК) использует их в качестве рычага для политической борьбы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Следующий год у нас действительно будет богат на спортивные события. Как когда-то в Древней Греции Пьер де Кубертен объединил существующие античные виды спорта, назвал это Олимпийскими играми и снабдил их идеологией, миссией. Этот продукт развивался некоторое время, сейчас, правда, переживает определенный спад из-за того, что Международный олимпийский комитет стал его использовать как рычаг политической борьбы и отстраняет наших спортсменов от участия в Олимпийских играх", - отметил Чернышенко.

В 2024 году в Казани пройдут Игры БРИКС и "Игры будущего", в Москве и Екатеринбурге состоятся Игры дружбы. "Наш президент сделал совершенно новый международный формат, ориентированный на весь мир. Формат, в котором нет угнетения или несправедливости, который базируется на принципах справедливости, открытой и честной борьбы. Это в чем-то перекликается с тем, что сделал Пьер де Кубертен, но это впервые в истории человечества, когда создается новое спортивное международное событие ("Игры будущего" - прим. ТАСС), в котором совершенно новые соревнования", - сказал Чернышенко.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент по-прежнему не решен.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.