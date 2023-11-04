Смагин оценил шансы шахматиста Есипенко отобраться на турнир претендентов

После девяти туров Grand Swiss россиянин идет в шестерке сильнейших, два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российскому шахматисту Андрею Есипенко нужно идти на риск, чтобы отобраться на турнир претендентов. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

После девяти туров турнира Grand Swiss Есипенко идет в шестерке лучших. В десятом туре он сыграет белыми фигурами против иранца Пархама Магсудлу.

"Перед Андреем стоит сейчас сложная задача, я думаю, что ему обязательно нужно набирать полтора очка в двух турах. Андрей находится в том положении, что сейчас все в его руках, но одна неточность и все будет зависеть от соперников. Сегодня Андрею достался вполне подходящий соперник для того, чтобы победить, потому что белыми Есипенко играет очень предприимчиво на этом турнире, но где-то все равно придется пойти на риск", - сказал Смагин.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.