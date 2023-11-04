Павел Буре провел мастер-класс для детей хоккейной школы в Норильске

Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства

НОРИЛЬСК, 4 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший нападающий сборной России, член Зала хоккейной славы в Торонто Павел Буре провел мастер-класс для детей в Норильске, передает корреспондент ТАСС с места события.

В мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, приняли участие юные игроки местной хоккейной школы "Заполярник" - самой северной в России. Сперва ребята провели разминку, потом выполнили несколько беговых упражнений и упражнений на технику, а в заключительной части тренировки сыграли матч, в котором принял участие и Буре.

После мастер-класса Буре подарил ребятам подарки, сфотографировался с каждым желающим и раздал автографы. "Главное, что ребята занимаются хоккеем. "Норникель" в городе для этого многое делает - создает детскую спортшколу, команду. А что касается ребят, то у них хороший, нормальный уровень. Видно, что им нравится хоккей - это самое главное", - сказал Буре.

Также бывший нападающий пообщался с игроками и тренерами команды "Норильск", которой в воскресенье предстоит провести очередной матч чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

По мнению Буре, в Норильске может появиться хоккеист высокого уровня. "Россия богата на самородоки, и были ребята из таких городов, о которых мало кто знает, а потом они переходили в сильные команды, - отметил он. - Возможно все. Сегодня ко мне подошел парень, взрослый, играет за "Норильск". Вспомнил, как я давал мастер-класс, лет 10 назад здесь, в котором он принимал участие, а сейчас вот играет за клуб ВХЛ. Местный воспитанник".