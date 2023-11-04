Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале "Мастерса" в Париже

Встреча продолжалась три часа и закончилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу первой ракетки мира

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча продолжалась три часа и закончилась со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. У Рублева был пятый номер посева. В финале Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым (без номера посева), который ранее в субботу обыграл грека Стефаноса Циципаса (седьмой номер посева).

Рублеву 26 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира, на его счету 96 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).