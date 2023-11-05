5 ноября, 12:18
КХЛ

"Лада" обыграла ЦСКА и вернулась на первое место в Восточной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу тольяттинского клуба

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" обыграла московский ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду "ЦСКА-Арены" в Москве в присутствии 7 776 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трой Джозефс (5-я минута), Иван Романов (11), Сергей Шумаков (31, 33), у проигравших отличились Владислав Каменев (35), Максим Мамин (49) и Михаил Григоренко (60).

"Лада" прервала трехматчевую победную серию ЦСКА. Тольяттинский клуб во второй раз обыграл армейцев в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча команд состоялась в сентябре в Тольятти и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Лада" вновь поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету подопечных Олега Браташа 37 очков в 29 матчах. В следующей встрече тольяттинцы 9 ноября примут казанский "Ак Барс". ЦСКА идет пятым в Западной конференции с 30 очками в 26 матчах, 7 ноября армейцам предстоит домашняя встреча против челябинского "Трактора".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

26

14

4

1

1

0

6

83-57

39

2

Спартак

27

17

1

0

0

2

7

99-73

38

3

Торпедо

27

14

2

0

1

1

9

80-64

34

4

Локомотив

25

14

1

0

1

1

8

63-50

32

5

ЦСКА

26

11

2

1

0

2

10

82-57

30

6

Динамо Мн

24

7

4

1

1

2

9

67-62

27

7

СКА

25

12

0

1

0

0

12

71-58

26

8

Сочи

26

10

1

1

0

2

12

71-95

26

9

Северсталь

24

10

0

1

2

2

9

81-71

26

10

Куньлунь РС

29

3

1

4

1

3

17

58-101

20

11

Витязь

26

3

2

2

2

2

15

48-93

18

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

29

14

1

1

0

5

8

72-67

37

2

Металлург

28

13

2

1

2

2

8

85-76

36

3

Ак Барс

26

12

5

0

0

2

7

81-63

36

4

Салават Юлаев

26

15

1

0

0

1

9

73-47

33

5

Автомобилист

28

11

3

1

2

1

10

64-57

33

6

Авангард

26

10

5

0

0

3

8

70-70

33

7

Трактор

27

10

4

1

0

2

10

69-60

32

8

Нефтехимик

26

8

2

1

2

3

10

61-83

27

9

Сибирь

26

7

2

3

2

1

11

58-75

27

10

Амур

25

9

0

1

4

2

9

55-66

26

11

Барыс

28

4

1

3

2

5

13

67-89

23

12

Адмирал

24

3

2

1

2

2

14

50-74

16

  

Теги:
КХЛ
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