"Лада" обыграла ЦСКА и вернулась на первое место в Восточной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу тольяттинского клуба

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" обыграла московский ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду "ЦСКА-Арены" в Москве в присутствии 7 776 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трой Джозефс (5-я минута), Иван Романов (11), Сергей Шумаков (31, 33), у проигравших отличились Владислав Каменев (35), Максим Мамин (49) и Михаил Григоренко (60).

"Лада" прервала трехматчевую победную серию ЦСКА. Тольяттинский клуб во второй раз обыграл армейцев в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча команд состоялась в сентябре в Тольятти и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

"Лада" вновь поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету подопечных Олега Браташа 37 очков в 29 матчах. В следующей встрече тольяттинцы 9 ноября примут казанский "Ак Барс". ЦСКА идет пятым в Западной конференции с 30 очками в 26 матчах, 7 ноября армейцам предстоит домашняя встреча против челябинского "Трактора".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 26 14 4 1 1 0 6 83-57 39 2 Спартак 27 17 1 0 0 2 7 99-73 38 3 Торпедо 27 14 2 0 1 1 9 80-64 34 4 Локомотив 25 14 1 0 1 1 8 63-50 32 5 ЦСКА 26 11 2 1 0 2 10 82-57 30 6 Динамо Мн 24 7 4 1 1 2 9 67-62 27 7 СКА 25 12 0 1 0 0 12 71-58 26 8 Сочи 26 10 1 1 0 2 12 71-95 26 9 Северсталь 24 10 0 1 2 2 9 81-71 26 10 Куньлунь РС 29 3 1 4 1 3 17 58-101 20 11 Витязь 26 3 2 2 2 2 15 48-93 18