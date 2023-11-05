"Лада" обыграла ЦСКА и вернулась на первое место в Восточной конференции КХЛ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" обыграла московский ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду "ЦСКА-Арены" в Москве в присутствии 7 776 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трой Джозефс (5-я минута), Иван Романов (11), Сергей Шумаков (31, 33), у проигравших отличились Владислав Каменев (35), Максим Мамин (49) и Михаил Григоренко (60).
"Лада" прервала трехматчевую победную серию ЦСКА. Тольяттинский клуб во второй раз обыграл армейцев в текущем сезоне КХЛ. Первая встреча команд состоялась в сентябре в Тольятти и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
"Лада" вновь поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету подопечных Олега Браташа 37 очков в 29 матчах. В следующей встрече тольяттинцы 9 ноября примут казанский "Ак Барс". ЦСКА идет пятым в Западной конференции с 30 очками в 26 матчах, 7 ноября армейцам предстоит домашняя встреча против челябинского "Трактора".
1
Динамо М
26
14
4
1
1
0
6
83-57
39
2
Спартак
27
17
1
0
0
2
7
99-73
38
3
Торпедо
27
14
2
0
1
1
9
80-64
34
4
Локомотив
25
14
1
0
1
1
8
63-50
32
5
ЦСКА
26
11
2
1
0
2
10
82-57
30
6
Динамо Мн
24
7
4
1
1
2
9
67-62
27
7
СКА
25
12
0
1
0
0
12
71-58
26
8
Сочи
26
10
1
1
0
2
12
71-95
26
9
Северсталь
24
10
0
1
2
2
9
81-71
26
10
Куньлунь РС
29
3
1
4
1
3
17
58-101
20
11
Витязь
26
3
2
2
2
2
15
48-93
18
1
Лада
29
14
1
1
0
5
8
72-67
37
2
Металлург
28
13
2
1
2
2
8
85-76
36
3
Ак Барс
26
12
5
0
0
2
7
81-63
36
4
Салават Юлаев
26
15
1
0
0
1
9
73-47
33
5
Автомобилист
28
11
3
1
2
1
10
64-57
33
6
Авангард
26
10
5
0
0
3
8
70-70
33
7
Трактор
27
10
4
1
0
2
10
69-60
32
8
Нефтехимик
26
8
2
1
2
3
10
61-83
27
9
Сибирь
26
7
2
3
2
1
11
58-75
27
10
Амур
25
9
0
1
4
2
9
55-66
26
11
Барыс
28
4
1
3
2
5
13
67-89
23
12
Адмирал
24
3
2
1
2
2
14
50-74
16