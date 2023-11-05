Первый российско-индийский клуб смешанных единоборств открылся в Нью-Дели

Презентация нового центра состоялась в индийской столице

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Спортсмены из России и Индии открыли первый совместный клуб смешанных единоборств (ММА). Презентация нового центра состоялась в индийской столице, передает корреспондент ТАСС.

"Это очень перспективная сфера сотрудничества между Россией и Индией, потому что у России колоссальный опыт и успехи в этой области. А в Индии очень молодое и энергичное население, у которого не было таких тренеров и практики. Сейчас все это сошлось в одной точке", - сказал ТАСС заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива.

По его словам, "с российской поддержкой, этими горящими глазами и жаждой индийских детей и молодежи к передовым технологиям можно прогнозировать необычайные результаты". "Это будет нашим совместным успехом", - отметил дипломат.

Во время презентации центра российские спортсмены продемонстрировали индийским партнерам элементы самбо, бокса, смешанных единоборств. Техника и приемы вызвали восторг у индийских гостей.

Проект на основе дружбы

"Этот клуб основан на российско-индийской дружбе. Мы хотим открыть десятки клубов по всей Индии и даже в России", - сказал руководитель проекта Рагху Нандан. "Это популярный вид спорта сейчас. Раньше было карате, но сейчас смешанные единоборства развиваются активнее. У этого вида спорта большие перспективы в Индии", - отметил он.

Грива стал одним из первых, кто стал ходить на тренировки Нандана в Нью-Дели, после которых у спортсменов завязались крепкие дружеские отношения. "Тренировки приобрели популярность среди российских коллег, число учеников росло, и возникла идея основать клуб", - сказал Грива. Нандан гордится тем, что проект зародился на личной дружбе с россиянами. "У нас много планов по развитию нашего проекта", - сказал он.

В российско-индийском клубе будут преподаваться такие единоборства, как ММА, бокс и кикбоксинг. Для этого в центре создана необходимая инфраструктура и тренировочные площадки. "Я рад, что у нас теперь есть российско-индийский клуб единоборств. Я уже записался и очень хочу заниматься здесь, потому что это поможет мне стать чемпионом", - отметил в беседе с ТАСС 13-летний Рагхав Бхардвадж.