Звонарева и Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

В решающем матче они сыграют с американкой Николь Мелихар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес

ТАСС, 6 ноября. Россиянка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд обыграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизу Мертенс в полуфинальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Канкуне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 10:5 в пользу Звонаревой и Зигемунд. В финале они встретятся с американкой Николь Мелихар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес.

Звонаревой 39 лет, она занимает 16-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 13 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на US Open. В парном разряде она также становилась победительницей Australian Open (2012) и US Open (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и US Open (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Зигемунд 35 лет, она занимает 9-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 2 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 11 - в парном. Немка также является победительницей US Open в миксте (2016).

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и Мертенс.