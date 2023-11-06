Ольховский оценил шансы Звоноревой выиграть Итоговый турнир WTA в паре

Россиянка и немка Лаура Зигемунд в решающем матче сыграют с американкой Николь Мелихар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд имеют хорошие шансы на победу в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В полуфинале Звонарева и Зигемунд обыграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизу Мертенс. В финале, который пройдет в понедельник, они встретятся с американкой Николь Мелихар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес.

"Здорово, что они вышли в финал. Сейчас в женском теннисе нет доминирующих пар, поэтому выйти в финал мог кто угодно. Я думаю, у Звонаревой и Зигемунд хорошие шансы на победу, им вполне по силам выиграть финальный матч", - сказал Ольховский.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и Мертенс.