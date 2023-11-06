Навка рассказала, что каждый год задумывается сделать паузу в шоу из-за усталости

По словам олимпийской чемпионки, у нее есть желание, чтобы ее не покидала энергия

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в спортивных танцах Татьяна Навка каждый год задумывается взять паузу в организации ледовых шоу из-за усталости, связанной с подготовкой к ним. Об этом она рассказала на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Каждый год я думаю, что возьму паузу. Я так на Олимпийских играх не волновалась, как в преддверии шоу. У меня сейчас есть желание, чтобы энергия меня не покидала, - сказала Навка. - Я - овен, я всегда должна идти вперед, пробивать стену головой, что-то придумывать. Проходит январь, я восстанавливаюсь и всем начинаю звонить. Собираю из отпуска команду, начинаю писать сценарий".

Ближайшее шоу "Вечера на хуторе" пройдет с 23 декабря по 7 января в московском дворце спорта "Мегаспорт". В шоу по мотивам произведений Николая Гоголя, помимо Навки, примут участие олимпийские чемпионки в женском одиночном катании Аделина Сотникова и Анна Щербакова, олимпийские чемпионы в командном соревновании Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и Петр Чернышев.